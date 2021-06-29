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Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları İçin Amerikalı Sporcuların Kıyafetlerini Tasarladı

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Kim Kardashian, vücut şekillendirici korse markasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor.
Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları İçin Amerikalı Sporcuların Kıyafetlerini Tasarladı

Kim Kardashian, vücut şekillendirici korse markasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor. Kardashian, sporcuların Olimpiyat oyunlarında giyeceği kıyafetleri üretti.

Kim Kardashian’ın iç giyim markası SKIMS, en büyük sahnede ABD'yi resmen temsil edecek. Amerikalı sporcular 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Kim Kardashian’ın markasına ait kıyafetleri giyecek.

Haber, dün Kardashian’ın SKIMS ürünlerinden ilham alarak hazırlanan, üstünde ABD Takımı (Team USA) yazan atlet kıyafetlerini içeren fotoğrafları yayınlamasıyla duyuldu. Kardashian’ın bunun nasıl ortaya çıktığına dair hikayesini de anlattı. 

OLİMPİK SOYAĞACI

40 yaşındaki reality show yıldızı, önce Olimpiyatlarla olan bağlarını ve hayatının büyük bir parçası olarak oyunlarla nasıl büyüdüğünü anlattı. Olimpiyatlarda rekabet eden ve kazanan eski atlet olan üvey babası Caitlyn Jenner'a teşekkür etti. Kardashian, zaten bir Olimpik soyağacına sahip olduğunu belirtti.

Kim Kardashian’ın üvey kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner’ın babası olan Caitlyn Jenner, 2015’te cinsiyetiyle birlikte ismini değiştirmeden önce Bruce Jenner adıyla altın madalyalı bir emekli dekatloncu olarak tanınıyordu. 71 yaşındaki Jenner,  1976 Yaz Olimpiyatları’nda erkekler dekatlon etkinliğini kazanarak altı yıllık dekatlon kariyerini sonuçlandırmıştı. 

Kardashian, sosyal medya paylaşımında ayrıca, SKIMS markasının, Tokyo Oyunları sırasında giyilen iç çamaşırlarını, ev kıyafetlerini ve pijamaları da tasarlayacağını belirtti.

 

Kardashian, Olimpiyat kıyafetlerinin tanıtımı için poz veren Alex Morgan, Dalilah Muhammad, A'ja Wilson, Scout Bassett, Haley Anderson gibi sporcuların fotoğraflarını da paylaştı.

Kardashian, sadece kadın sporcuların fotoğraflarını yayınladı. Markası SKIMS de sadece kadınlara odaklanıyor. Ancak ünlü girişimcinin Olimpiyat nedeniyle erkek sporcular için de tasarım yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

 

JAPONLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Kardashian, vücut şekillendirici markası SKIMS’e ait ilk koleksiyonu 2019’da çıkarmıştı. “Üretim için en iyi sonucu Türkiye'de alacağımızı belirledik" diyen Kardashian, korselerini Türkiye’de üretme kararı almıştı.

Kardashian, markasını ilk çıkardığında ismi nedeniyle eleştirilmişti. Reality show yıldızı, vücut şekillendirici serisinin ismini Japonların milli kıyafetiyle aynı adı taşıyan "Kimono" olarak belirlemişti. Fakat bu isimle Japonların tepkisini çeken Kim Kardashian, koleksiyonun adını SKIMS Solutionwear olarak değiştirmişti.

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