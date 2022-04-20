  • BIST 2.525,93
  • Altın 923.764
  • Dolar 14.6714
  • Euro 15.9233
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Kim Kardashian’dan samimi itiraf: “Daha önce iç çamaşırı giymiyordum”

»
Kim Kardashian, Instagram hikâyesinde samimi bir itirafta bulundu. Kardashian, kendi oluşturduğu iç çamaşırı markası SKIMS'e kadar iç çamaşırı giymediğini söyledi.
Kim Kardashian’dan samimi itiraf: “Daha önce iç çamaşırı giymiyordum”

SKIMS’in sosyal medya sayfasında yayınlanan bir Instagram hikayesinde iç çamaşırı giymediğini itiraf eden Kardashian, markasının Dipped Front Thong modelini göstererek, “Bu stili icat edene kadar hiç iç çamaşırı giymedim” dedi.

Dört çocuk annesi, daha önce de bir röportajı sırasında benzer bir açıklama yapmıştı. Kardashian, “Sırf beni rahatsız ettikleri için uzun süre iç çamaşırı kullanmayan bir kızdım. Son birkaç yıla kadar iç çamaşırı giymezdim; şimdi giyiyorum ve takıntılıyım” dedi.

Kardashians yıldızı, SKIMS’in pazarlaması konusunda da oldukça aktif. Son olarak; Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve Candice Swanepoel’in yer aldığı “Fit Everyone” isimli bir kampanyaya imza attı.

Kampanya çekiminden fotoğrafları kendi Instagram hesabından da paylaşan Kardashian, “Tamam, bu SKIMS kampanyasında olmamam gerekiyordu ama çok ikonik olduğu için uğradım ve atladım. Tyra, Heidi, Alessandra ve Candice ile tanışın, bizim imzamız olan SKIMS Fits Everybody koleksiyonumuzu giyiyorlar” yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası konser verecek18 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • Oscar tokadında rövanş: Chris Rock’ın kardeşi, Will Smith’i boks maçına davet ediyor17 Nisan 2022 Pazar 19:47
  • ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi16 Nisan 2022 Cumartesi 21:17
  • ASAP Rocky ve Rihanna ilişkisindeki aldatılma hikâyesi açığa kavuştu: “İddialar asılsız”16 Nisan 2022 Cumartesi 19:06
  • Güvenir, Tatar'ın Hayatını Konu Alan Kitabını Tatar'a Takdim Etti16 Nisan 2022 Cumartesi 12:41
  • İki kez evlenen ünlü oyuncu: “Bir daha asla evlenmem”15 Nisan 2022 Cuma 23:34
  • Sosyal medya bunu konuşuyor: Rihanna aldatıldı15 Nisan 2022 Cuma 21:52
  • Ataoğlu: Sanat İnsanları Birbirlerine Yaklaştırır15 Nisan 2022 Cuma 17:24
  • Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Bahar Dönemi Kursları Kayıtları Başladı15 Nisan 2022 Cuma 17:03
  • Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu: Sanatın Tükendiği Coğrafyalarda, Savaş Filizlenir15 Nisan 2022 Cuma 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti