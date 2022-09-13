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Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’

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Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’
Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’

Kim Kardashian'ın 2007 yılında sevgilisi ABD'li rap yıldızı Ray J ile olan seks görüntülerinin internete sızdırılması büyük olay olmuş, kaseti sızdıranlardan birinin de annesi Kris Jenner olduğu iddia edilmişti. İddia bizzat Ray J’den gelmiş, Jenner ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yalan makinasına bağlanarak iddiaları yeniden reddetmişti.

Ancak Ray J, bu açıklamalardan tatmin olmadı ve Jenner-Kardashian ailesini hedef almayı sürdürdü.

Ray J, 2007 yılında sevgilisi Kim Kardashian ve annesi Kriz Jenner ile tüm seks kasetlerini izlediklerini ve en iyisini seçtiklerini öne sürdü.

Ray J, Röportajda Kim Kardashian Seks Kaseti ile Konuşuyor, Ona Yalancı Diyor - Hollywood Life - TV Magazin Haber

 

Jenner’ın yalan makinasına bağlanıp kızının seks kasetini yaymadığını söylemesinin ardından Ray J, Instagram’dan bir video yayınlayarak Jenner’ı yalanladı. Ray J, o yıl ellerinde üç farklı kaset olduğunu ve birlikte izleyerek aralarından hangisinin yayınlanmasına karar verdiklerini öne sürdü.

Instagram videosunda Ray J, Jenner’ın kendisinden ve Kardashian’dan “Santa Barbara” kasetini yaymalarını istediğini iddia etti.

Ray J, Kris Jenenr’ın kendilerini bu videoları çekmek için zorladığını ve sonra aralarından Kardashian için en uygun olanını seçtiğini öne sürdü.

Ray J, kendisi, sevgilisi Kim Kardashian ve Kris Jenner arasında üçlü bir anlaşma imzalandığını ve kasetlerin Kardashian’ın el yazısıyla yazılarak teslim edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili Kardashian ve Jenner cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

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