Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı
Geçtiğimiz günlerde ablası ablası Kourtney ile yaptığı kavga sonrası çok konuşulan Kim Kardashian, eşi Kanye West ve North, Saint, Chicago, Psalm isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kurallarını uyguluyor.
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs nedeniyle nedeniyle dört çocuğuyla birlikte evinden çıkmıyor. Çocuklarıyla uğraşmaktan yorulan Kardashian “Misafir odasında saklanıyorum millet" diyerek isyan etti.
23 Nisan 2020 Perşembe 17:35
1 / 10