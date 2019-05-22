30 Ekim 2018’den beri UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini İngiltere’de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse’da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra Chartered Accountant ünvanını aldı. 1986-1991yılları arasında İngiltere’de PollyPeck Firması’nda Finansman Müdürü olarak, 1991-92 yılları arasında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.İstanbul’da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl YenicamiAğdelen Kulübü Başkanlığını yürüttü.19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.Tatar, 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Hüseyin Özgürgün’le birlikte ikinci tura kaldı ancak Özgürgün’ün 30 Ekim’de yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası…