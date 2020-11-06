KİM KİMİ KANDIRIYOR..

Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Ancak bu seçim sürecinde söylenenler, yazılanlar, yapılanlar unutulmayacaktır.

En önemli söylem ayrılığı Kıbrıs konusunda artık Federasyon konusunda bir sonuç alınamadığı artık zeminin değişmesi gerektiği konusuydu ve sonuçta zeminin değişmesini savunan taraf seçimi kazandı.

Seçim sonrası zeminin değişmesi gerektiğini savunan Tatar ile Anastasiyadis. BM temsilcisi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi ve basına şu açıklama yapıldı Berlin toplantısı sonuçlarına göre 5+BM toplantısı taraflarca teyit edildi.

Bu toplantının içeriği aşağıdaki açıklamaya göre nettir.İki lider ve garantörler Guterres belgesinde garantörlerin uzlaşamadığı konular ucu kapalı bir konferansla çözülecektir.Bütün konu da Federal çözüm esasına dayalıdır.

Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.

Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi haiz olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar.

Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

Demek ki artık federasyon görüşmem diyen Tatar da Türkiye da gidip federasyonu görüşecektir.

Tatar dün yaptığı açıklamada tezlerini masaya taşıyacaklarını söylemektedir. Bu söylediğini gayrı resmi olsa bile yaptığı 3’lü görüşmede masaya koymalıydı. Koysaydı bu 5+BM görüşmesinde mutabakat sağlanmazdı. Böylesi bir mutabakatı kabul etiğine göre artık görüşme safhasında.

Sonuç olarak Federasyon dışında bir çözümü masaya taşımak demek masadan kalkma anlamı taşır ki bu da Rum tarafının ekmeğine bal süreceği gibi Türkiye’nin da dış politikada yalnızlaşmasına katkı koyar.

Gerçekleri görelim ve artık Kıbrıslıyı kandırmaktan vaz geçelim.