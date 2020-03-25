Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bulaştığı kişi sayısı 338 bin 879'u bulurken ölüm sayısı da 14 bini geçti. Dünyayı hem ekonomik hem sosyal krize sokan salgınla ilgili tuhaf görüntüler ise insanları çileden çıkardı.

Koronavirüsün 281 can aldığı İngiltere'den infial yaratan bir görüntü geldi. Genç bir adamın "Kim korkar corona virüsünden" diyerek süper marketteki tüm deodorantları yaladığı görüntü büyük tepki çekti.