 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.394
  • Altın 144,995
  • Dolar 3,7755
  • Euro 3,9915
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor!

»
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor!
Kim Milyoner Olmak İster'in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.

3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor.

Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu.

'Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.'

"HAYIRLI OLSUN"

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.

ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

ada-003.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • O Ses Türkiye'de Sibel Can'ın yerine Hülya Avşar geldi!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:20
  • İlham veren tarzıyla Atatürk08 Ocak 2017 Pazar 22:50
  • ‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler08 Ocak 2017 Pazar 21:50
  • "Sırtımdan vuracaklar..."08 Ocak 2017 Pazar 15:50
  • Komşusuna dev şişme penis gösterip hakaret eden kadına büyük şok!08 Ocak 2017 Pazar 14:50
  • Akıl almaz hapishane üretimi silahlar08 Ocak 2017 Pazar 13:44
  • Pixie Fox 19. ameliyatı için Türkiye’ye gitti07 Ocak 2017 Cumartesi 20:20
  • David Bowie, hayatını kaybedeceğini 'ölümünden 3 ay önce' öğrendi07 Ocak 2017 Cumartesi 18:10
  • Daha fazla acı hissi insana nasıl yarar?07 Ocak 2017 Cumartesi 14:09
  • Survivor'a katılan son 2 isim belli oldu!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti