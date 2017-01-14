Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım'a rekor ücret!

Selçuk Yöntem programdan ayrılacağını açıklamıştı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programını Selçuk Yöntem yerine sunmaya hazırlanan oyuncu Murat Yıldırım, programdan aylık 150 bin TL alacak.

Bir yıldır ekrandan uzak olan Yıldırım, en son başrolünü üstlendiği 'Gecenin Kraliçesi dizisi' ile izleyici karşısına çıkmıştı. Yıldırım diziden bölüm başına 45 bin TL alıyordu.

'Kim Mİlyoner Olmak İster'in 14 yıllık tarihi

'Kim Milyoner Olmak İster' 2000'de başlamış, tam 14 yıl boyunca yarışmayı Kenan Işık sunmuştu.

Kenan Işık 21 Mart 2014'te kaza sonucu bitkisel hayata girince Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Halil Ergün, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimler dönüşümlü olarak sunucu koltuğuna oturmuş, 2014 Eylül ayında ise bayrağı Selçuk Yöntem devralmıştı. Programdan ayrılacağını açıklayan Selçuk yöntem yerine Murat Yıldırım ile anlaşılmıştı.

Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından bitkisel hayata girdi.