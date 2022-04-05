  • BIST 2.319,83
  • Altın 914.167
  • Dolar 14.7071
  • Euro 16.1386
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Kim Yo Jong'dan tehdit: Güney'e karşı nükleer kullanabiliriz

» »
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesiyle "askeri çatışması halinde" Güney Kore'ye karşı "nükleer silahları" kullanabileceklerini söyledi.
Kim Yo Jong'dan tehdit: Güney'e karşı nükleer kullanabiliriz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesiyle "askeri çatışması halinde" Güney Kore'ye karşı "nükleer silahları" kullanabileceklerini söyledi.

Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un "ön alıcı saldırı" sözlerine tepki verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Suh'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.

Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.

Suh geçen hafta, Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik "ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına" sahip olduklarını belirtmişti.

Son deneme

Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, Covid-19’la mücadele için Şanghay’a asker gönderdi04 Nisan 2022 Pazartesi 14:33
  • Pakistan'da 22 başbakan da 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı04 Nisan 2022 Pazartesi 13:01
  • İflasın eşiğindeki ülkede tüm bakanlar istifa etti04 Nisan 2022 Pazartesi 09:18
  • Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı03 Nisan 2022 Pazar 23:56
  • Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti03 Nisan 2022 Pazar 15:48
  • Rus oligarkın sosyetik eşi: ‘Putin’in eski damadı bebeğimizi kaçırdı’03 Nisan 2022 Pazar 14:19
  • Kayıp Ukraynalı belgesel yapımcısı Maks Levin ölü bulundu02 Nisan 2022 Cumartesi 23:19
  • Rusya’dan geri alınmıştı! Hayalet kente dönüşmüş02 Nisan 2022 Cumartesi 21:30
  • Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da havaalanları yüksek hassasiyetli silahla vuruldu02 Nisan 2022 Cumartesi 18:45
  • Papa Francis: Kiev’e gidebilirim02 Nisan 2022 Cumartesi 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti