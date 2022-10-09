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Kim’den Güney Kore ve ABD’ye gözdağı! Yine füzeyi ateşledi

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi. Füze atışının Güney Kore ile ABD'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kim’den Güney Kore ve ABD’ye gözdağı! Yine füzeyi ateşledi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.

Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını doğrulayarak, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

“MEŞRU MÜDAHA OLARAK” AÇIKLANADI

Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin “meşru müdafaa” olduğunu öne sürmüştü.

Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore’nin 4 Ekim’de fırlattığı balistik füze, 2017’den sonra ilk kez Japonya’nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu’na düşmüştü.

4 FÜZE ATEŞLEMİŞTİ

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası’ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim’de Doğu Denizi’ne döneceğini bildirmişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

5 YIL SONRA İLK KEZ

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül’de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20’yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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