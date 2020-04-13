Kim'den Kuzey Kore hiyerarşisinde geniş çaplı değişiklik: Kız kardeşi kilit role geri döndü

Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, 2011'de babasının yerine iktidara gelmesinden beri attığı hakimiyetini tahkim adımlarına yenisini eklerken, kız kardeşine de hiyerarşi basamaklarını tırmandırıyor.

Kim Jong-un, 2016 tarihli anayasaya göre kendisinin başkanlığı altında bulunan ve 'devlet gücünün en üst düzey politika odaklı liderlik organı' diye nitelenen 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu'nun neredeyse yarısında değişikliğe gitti.

Ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin pazar günkü oturumunda Devlet İşleri Komisyonu'nun 13 üyesinden 5'i değiştirildi.

Devlet İşleri Komisyonu'nun yeni üyeleri arasında bu yıl dışişleri bakanlığı görevi verilmiş olan eski askeri yetkili Ri Son-gwon dikkat çekerken, onun selefi olan kıdemli diplomat Ri Yong-ho ve yine eski dışişleri bakanlarından Ri Su-yong üyelikten alındı.

İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun cumartesi günü Kuzey Kore liderinin başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda ise Kim'in yakın danışmanları arasında yer alan kız kardeşi Kim Yo-jong yeniden yedek üye olarak atandı.

Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat 2019'da Vietnam'da düzenlenen ikinci zirvenin çökmesinin ardından kız kardeşinin bu pozisyondan alındığı öğrenilmişti.

Güney'e firar etmiş Kuzey Kore uzmanı ve araştırmacı Ahn Çan-il'e göre sözkonusu pozisyonun yeniden tahsisi, Kim Yo-jong'un Kuzey hiyerşisinde yavaş yavaş yükselişinin bir parçası.

2018 Pyeongçang Kış Olipiyatı'na ağabeyinin temsilcisi olarak giden ve Güney ile yakınlaşmayı sağlayan, Kim'in Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvelerinde yanında boy gösteren kız kardeş, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Yardımcı Bölüm Başkanı atanması sonrası geçen ay kendi adıyla açıklama yayımlamaya da başladı.

Bu arada Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda dünkü meclis oturumuna katılan yüzlerce milletvekilinin -koronavirüs pandemisine rağmen- sosyal mesafe olmasızın yan yana oturması ve maske takmaması ayrıca dikkat çekti.

Kim de siyasi toplantılarda ve askeri teftişlerde boy boy poz verirken maske takma gereği duymuyor.

Kuzey Kore'de hem vatandaşlardan hem de diplomatlar dahil yabancılardan yüzlerce kişi karantina altında olmasına ve geniş çaplı dezenfeksiyon operasyonları yürütülmesine rağmen, kabine, komşu Çin'de başlamış pandeminin ülkede tek bir vakaya bile neden olmadığında ısrar ediyor.

Meclise gönderdiği raporda bu ısrarını devam ettiren kabine, "Devletin acil salgın karşıtı kampanyasını Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yoğunlaşmaya devam edecek" dedi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun cumartesi günü Kim'in başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda da Kovid-19'la mücadele için daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapıldı.