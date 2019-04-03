Kimin baba olduğunu söylemeyen ikizlerin ikisi de nafaka ödeyecek

Brezilya'da hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin ikisi de nafaka ödeyecek. İkizler, bu şekilde nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünürek kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetmişti.

Brezilya’da bir yargıç hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin birden çocuk için nafaka ödemesine karar verdi. İkizler, bu şekilde nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünürek, kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetmişlerdi.

Tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle yapılan DNA testinden de sonuç alınamadı. Yargıç, ikizlerin küçük kız çocuğunun biyolojik babasının kim olduğunu bilme hakkını elinden aldığını söyledi. Karara göre, ikizler ayda 60 dolar ya da Brezilya’daki asgari ücretin yüzde 30’u kadar nafaka ödeyecek.

Böylece kız çocuğu, Brezilya’da aynı ekonomik durumdaki çocuklara kıyasla, iki kat fazla ödeme alacak. Ülkenin orta kesimlerindeki Goias eyaletinde görülen davada Yargıç Filipe Luis Peruca, her iki erkeğin adının da çocuğun doğum belgesinde yer almasına karar verdi.

İkizlerin adı, yasal engeller nedeniyle açıklanmadı. Mahkeme belgelerinde de ikizlerden sadece Fernando ve Fabricio olarak bahsedildi.

Cachoeria Alta kentindeki davada “Birisi, kötü niyetle gerçek baba olduğu gerçeğini saklıyor. Böyle kötücül davranışlar hukuk tarafından hoşgörülemez.” dedi.

Yargıç, mümkün olduğu kadar çok kadınla birlikte olmak için ikizlerin birbirlerinin yerine geçtiğini ve sonra kız arkadaşlarının dile getirdiği aldatma iddialarına karşı da kendilerini bu şekilde savunduklarını belirtti. (BBC Türkçe)