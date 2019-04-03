  • BIST 94.653
  • Altın 233,504
  • Dolar 5,6091
  • Euro 6,3060
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kimin baba olduğunu söylemeyen ikizlerin ikisi de nafaka ödeyecek

» »
Brezilya'da hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin ikisi de nafaka ödeyecek. İkizler, bu şekilde nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünürek kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetmişti.
Kimin baba olduğunu söylemeyen ikizlerin ikisi de nafaka ödeyecek

Brezilya’da bir yargıç hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin birden çocuk için nafaka ödemesine karar verdi. İkizler, bu şekilde nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünürek, kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetmişlerdi.

Tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle yapılan DNA testinden de sonuç alınamadı. Yargıç, ikizlerin küçük kız çocuğunun biyolojik babasının kim olduğunu bilme hakkını elinden aldığını söyledi. Karara göre, ikizler ayda 60 dolar ya da Brezilya’daki asgari ücretin yüzde 30’u kadar nafaka ödeyecek.

 

Böylece kız çocuğu, Brezilya’da aynı ekonomik durumdaki çocuklara kıyasla, iki kat fazla ödeme alacak. Ülkenin orta kesimlerindeki Goias eyaletinde görülen davada Yargıç Filipe Luis Peruca, her iki erkeğin adının da çocuğun doğum belgesinde yer almasına karar verdi.

İkizlerin adı, yasal engeller nedeniyle açıklanmadı. Mahkeme belgelerinde de ikizlerden sadece Fernando ve Fabricio olarak bahsedildi.

Cachoeria Alta kentindeki davada “Birisi, kötü niyetle gerçek baba olduğu gerçeğini saklıyor. Böyle kötücül davranışlar hukuk tarafından hoşgörülemez.” dedi.

Yargıç, mümkün olduğu kadar çok kadınla birlikte olmak için ikizlerin birbirlerinin yerine geçtiğini ve sonra kız arkadaşlarının dile getirdiği aldatma iddialarına karşı da kendilerini bu şekilde savunduklarını belirtti. (BBC Türkçe)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Venezuela'ya meşru hükümetle ilişkimiz çerçevesinde asker gönderdik28 Mart 2019 Perşembe 14:35
  • NASA 2 ay boyunca otel odasında yatıp 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  • ABD F-35 preojesinde Türkiye'ye alternatif arıyor28 Mart 2019 Perşembe 11:05
  • Pompeo: "Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolar harcayacağız"27 Mart 2019 Çarşamba 22:11
  • Trump'tan tehdit: Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek, her türlü yönteme başvurabiliriz27 Mart 2019 Çarşamba 21:00
  • Venezuela'da halk darbe girişiminde bulunan Guaido'nun aracını tekmeledi27 Mart 2019 Çarşamba 18:29
  • ABD’den iki Türkiye merkezli şirkete yaptırım27 Mart 2019 Çarşamba 12:49
  • ‘Rus askerleri taşıyan iki uçak Venezuela’ya geldi’25 Mart 2019 Pazartesi 11:37
  • Trump'a ne olacak? Rusya soruşturmasında savcı raporunu açıkladı25 Mart 2019 Pazartesi 10:29
  • New York'ta 'Müslüman Toplum Devriyesi' göreve başladı24 Mart 2019 Pazar 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti