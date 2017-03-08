Kim'in suikaste uğrayan kardeşinin oğlu sessizliğini bozdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Malezya'da öldürülen üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi video yayınladı. Kuzey Kore'den kaçan bir grup, Kim Han-sol isimli çocuk ve ailesinin korumaları altında olduğunu duyurdu.

Malezya’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Kim Jong-nam’ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi, Youtube üzerinden bir video yayınladı.

Kuzey Kore'den kaçmış kişilerin oluşturduğu Cheollima Civil Defence adlı bir grup tarafından yüklenen 40 saniyelik video kaydında konuşan kişinin, "Adım Kim Han-sol. Kuzey Koreliyim. Kim ailesinin ferdiyim. Babam birkaç gün önce öldürüldü. Şu an annem ve kızkardeşimle birlikteyim. Umarız durum bir an önce iyileşir” dediği duyuluyor.Video kaydını kendi internet sitesine de yükleyen Cheollima Civil Defence tarafından yayımlanan bildiride, Kim Jong-nam’ın ailesinin güvenli bir yere götürüldüğü, aralarında Hollanda, ABD ve Çin'in de bulunduğu dört ülkenin ailenin korunmasında gruba acil insani yardım sunduğu belirtildi.Söz konusu videonun güvenilirliği doğrulanmayı beklese de, NHK televizyonuna konuşan Güney Koreli istihbarat yetkilileri, videodaki kişinin yüksek ihtimalle Kim Han-sol olduğunu söyledi. Singapur merkezli haber portalı Channel News Asia’ya göre ise, Kim Han-sol'ın kimliği Kuzey Koreli aktivistlerce doğrulandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, Kuala Lumpur Havalimanı’nda kitle imha silahı VX’le öldürülmüştü.