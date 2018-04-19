Kimler Cumhurbaşkanlığı'na talip olduğunu açıkladı?

Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aday adayı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası seçimlerin 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilmesi, gözleri cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan isimlere çevirdi.

Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, Başbakan Binali Yıldırım ve AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti.

YSK Başkanı Sadi Güven, Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacağını duyurduğu "erken seçim" konusunda açıklama yaptı. "Seçim için hazırlıklar tamam" diyen Güven, İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı hakkında "İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir" ifadesini kullanmıştı.

Peki, Akşener ve Erdoğan dahil başka kimler aday olacak?

Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu bilinen Erdoğan için Bahçeli de açıklama yapmıştı. MHP Genel Merkezi'nde 8 Ocak 2018'de medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini belirtti ve ekledi:

"MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir."

Meral Akşener:

Erdoğan'ın Bahçeli'yle dün yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı erken seçim tarihi İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusunda tartışma yarattı. Öyleki YSK Başkanı Sadi Güven bile, "İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir" ifadesini kullandı.

Akşener Güven'i beklemeden yaptığı açıklamada, "İyi Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum" dedi. Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi.

Doğu Perinçek:

Vatan Partisi 2019 yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday adayını 27 Ocak 2018'de yaptığı olağanüstü kurultayda açıkladı. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin genel başkanı Doğu Perinçek oldu. Genel Sekreter Utku Reyhan yaptığı konuşmada, "Partimiz tüm sistem partilerinden farklıdır. Biz kapalı kapılar ardında değil, bütün parti örgütünün aşağıdan yukarıya fikirlerini alarak, danışarak ve demokratik bir biçimde oylayarak belirleyeceğiz. Bu Partimizin demokrasi kültürüne bir armağanıdır.” dedi. Reyhan, Parlamentonun dışında kalan partilerin, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için yüz bin seçmenin imzasına ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Tuna Bekleviç:

2011 Genel Seçimleri’nde Edirne'den AKP milletvekili adaylığı bulunan bir dönem bazı AKP'li vekillere danışmanlık da yapan, anayasa değişikliği referandumunda Hayır Partisi kurarak ‘hayır’ kampanyasını yürüten Tuna Bekleviç, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığına adaylığını 26 Eylül 2017'de açıkladı. Bekleviç, Erdoğan ve AKP'ye yönelik olarak sık sık eleştirilerde bulunurken, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumunun birinci yıl dönümünde (16 Nisan 2018) Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyüş başlattı. Bekleviç yürüyüşünü sürdürüyor.

Levent Gültekin:

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek 'Ben seçimleri dün yaptım' demek, 'Benden başka ülkeyi kimse yönetemez' demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum" diye konuştu.