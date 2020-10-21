Kimlerde Corona belirtileri aylarca sürüyor?

Araştırmaya göre ilk haftada çeşitli semptomları olan ve yaşlı Covid-19 hastalarının ‘corona’nın aylar süren etkilerini yaşama riski daha fazla.

Britanya’nın başkenti Londra’daki King’s College’ın araştırmasına göre kadın olmak, aşırı kilo ve astım da bu riski artıran faktörlerden.

Bilim insanları bu bulguları hastaların semptomlarını ve test sonuçlarını girdiği bir Covid-19 araştırma uygulamasının verilerini analiz ederek elde etti.

Bu verilerle kimlerin uzun süren Covid-19 geçireceğine dair değerlendirme yapabilen paternler oluşturuldu.

Bu sayede izlenmesi veya ekstra bakım gereken hastaları tespit edebilecek bir erken uyarı sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kings College London’dan Dr Claire Steves ilk haftada beşten fazla belirti göstermenin başlıca risk faktörlerinden olduğunu belirtti.

Yaşla birlikte, özellikle 50 yaş sonrası ‘uzun Covid‘ riskinin de arttığı görüldü.

Kadın hastalarda bu riskin erkek hastalara göre daha fazla olduğu gözlemlendi.

Altta yatan hastalıklardan da astım ve akciğer sorunları ‘uzun Covid‘ riskini artıran faktörler olarak sıralandı.