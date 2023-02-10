  • BIST 4.505,34
  • Altın 1125.264
  • Dolar 18.8276
  • Euro 20.1067
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Kimliklerini kaybeden ve KKTC'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine!

» »
Kimliklerini kaybeden deprem mağdurları, 90 gün süresince “Geçici Kimlik Belgesi” ile KKTC’ye seyahat edebilecek
Kimliklerini kaybeden ve KKTC'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine!

Kimliklerini kaybeden deprem mağdurları, “Geçici Kimlik Belgesi” ile KKTC’ye seyahat edebilecek.

KKTC İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, deprem mağduru olup yakınları KKTC'de bulunan, Türkiye’den KKTC'ye gelmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hitam bulmuş (kullanımı sona ermiş) veya iki aydan daha az geçerli süresi olan pasaport veya diğer seyahat belgeleri ile 90 gün süresince KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

Ayrıca pasaport veya diğer seyahat belgelerini depremden dolayı kaybeden kişilerden TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edecekleri seyahat belgesi yerine geçebilecek resimli belge sunması koşulu ile girişlerine izin verilecek.

Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda geçici seyahat belgesi verilmeye başlandığı, Mersin ve Taşucu Limanlarında verilmesi için de çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, tüm illerde de TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli belgelerin temin edilebileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsias Otel ile ilgili Türkiye Barolar Birliği’nin suç duyurusunda bulunuldu10 Şubat 2023 Cuma 15:46
  • Deprem bölgesine KKTC'den 1000 adet prefabrik yaşam alanı kurulacak10 Şubat 2023 Cuma 15:35
  • İsias Otel enkazından yeni acı haberler var10 Şubat 2023 Cuma 14:33
  • KKTC’den deprem yardımları devam ediyor!10 Şubat 2023 Cuma 14:30
  • Başbakanlık depremde kayıplarımızla ilgili son bilgileri paylaştı10 Şubat 2023 Cuma 14:27
  • İsias Otel’in enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor.10 Şubat 2023 Cuma 14:08
  • Esendağlı: Kaybettiğimiz canların hakkını sonuna kadar arayacağız10 Şubat 2023 Cuma 14:07
  • YKP: Başımız sağolsun!10 Şubat 2023 Cuma 11:03
  • Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek10 Şubat 2023 Cuma 11:02
  • Adıyaman'da depremde Hasan Bilgen hayatını kaybetti10 Şubat 2023 Cuma 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti