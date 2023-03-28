“Kimliksizler” 675 İmzayı Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesine İletti

Karma evlilik mağdurlarının insan hakları için mücadele veren “Kimliksizler”, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne sunulmak üzere detaylı bir dilekçe hazırlamış ve AB vatandaşı Kıbrıslı Türklerin imzasına açmıştı. 675 kişinin, ailesindeki mağdurlar için imza koyduğu dilekçe AB Parlamentosu Dilekçe Komitesine (Committee on Petitions) iletildi. Wep portalı üzerinden yapılan resmi başvuru, Kimliksizler tarafından takip edilerek gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca karma evlilik mağduru olmasa da bu konuya duyarlı olan kişilerin destek vermesi için yapması gerekenler de (web portalı üzerinden support) sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak.

Kimliksizlerin bütün faaliyetleri gibi tamamen ücretsiz olan ve gönüllü hukukçuların hazırladığı dilekçede Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yarattığı insan hakları ihlallerinden dolayı pek çok çocuğun ve gencin AB vatandaşı olan anne veya babası ile AB toprakları üzerinde sahip olduğu, serbest dolaşım hakkından, seyahat özgürlüğünden, çalışma hakkından, eğitim hakkından ve aile birliğinden mahrum kalmakta olduğu belirtiliyor. Bunun yanında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB vatandaşları arasında yapmış olduğu ayrımcılığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi ile 12 no.lu ek protokole aykırı olduğu vurgulanıyor.

Kimliksizler, Kıbrıslı Türklerin insan hakları ve AB vatandaşlığı hakkı için bir yandan AB kurumlarına yaptığı başvurularını takip ederken diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamları ile görüşme ve sokak eylemliliği gibi yöntemlerle mücadelesine devam edecek. Kimliksizlere, sosyal medya hesaplarından ulaşılıp eylem ve etkinlikleri takip edilebilir ve gönüllülük esasıyla katkı koyulabilir. Nisan ayında, hukukçuların ve atkivistlerin katılımıyla kitle toplantısı yapılarak mağdurlarla fikir alış verişi yapılması da planlanıyor.