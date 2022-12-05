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“Kimliksizler” AB Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ile Görüştü

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“Kimliksizler” AB Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ile Görüştü
“Kimliksizler” AB Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ile Görüştü

Bir süre önce güney Lefkoşa’da yaptıkları eylemle gündeme gelen Kimliksizler grubu, vatandaşlık hakkı olmasına rağmen kimlik alamayan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı insan hakları ihlallerini duyurmak ve gidermek amacıyla çalışmalarına devem ediyor.

Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ile bir görüşme gerçekleştirilerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaptığı ayrımcılık ve hak ihlalleri aktarıldı. Açılan davalar konusunda da Kettis’e bilgi verilen görüşmede, vatansız kalan çocukların seyahat, eğitim gibi haklardan mahrum kaldığı vurgulanarak bir Avrupa Birliği ülkesinin böylesi bir eşitsizlik yapmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin çocuklarının yaşadığı bu mağduriyetin Avrupa Birliği kurumları nezdinde ele alınması için gereken mekanizmalar ve hukuki yollar hakkında fikir alış verişi yapıldı.

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