“Kimliksizler” AKEL ile Görüştü, büyük eylem hazırlığı

Karma evlilik mağduru ailelerin oluşturduğu “Kimliksizler” grubu, AKEL’i ziyaret ederek yaşadıkları ayrımcılığı ve hak ihlallerini anlattı

Karma evlilik mağduru ailelerin oluşturduğu “Kimliksizler” grubu, AKEL’i ziyaret ederek yaşadıkları ayrımcılığı ve hak ihlallerini anlattı. İçişleri eski Bakanı ve Merkez Komite üyesi Neoklis Silikiotis ile yapılan görüşmede, 19 Kasım Cumartesi sabahı yapılacak eylemin amacı ve içeriği aktarılarak yürüyüşe AKEL de davet edildi.

Konunun hukuki ve siyasi boyutlarının konuşulduğu toplantıda, bu insan hakları sorununu hem Kıbrıs'ta hem de Avrupa Birliği organlarında gündeme getirmenin önemi vurgulandı. Açılan davaların da değerlendirildiği görüşmede, karma evlilik mağdurlarının mücadelesinin, ada halklarının yakınlaşmasına ve barışa hizmet etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Konunun öneminin bilincinde olduğunu belirten ve haklılığına işaret eden AKEL yetkilileri, verilen mücadelenin başarılı olması dileğinde bulundu.