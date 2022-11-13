  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

“Kimliksizler” AKEL ile Görüştü, büyük eylem hazırlığı

» »
Karma evlilik mağduru ailelerin oluşturduğu “Kimliksizler” grubu, AKEL’i ziyaret ederek yaşadıkları ayrımcılığı ve hak ihlallerini anlattı
“Kimliksizler” AKEL ile Görüştü, büyük eylem hazırlığı

Karma evlilik mağduru ailelerin oluşturduğu “Kimliksizler” grubu, AKEL’i ziyaret ederek yaşadıkları ayrımcılığı ve hak ihlallerini anlattı. İçişleri eski Bakanı ve Merkez Komite üyesi Neoklis Silikiotis ile yapılan görüşmede, 19 Kasım Cumartesi sabahı yapılacak eylemin amacı ve içeriği aktarılarak yürüyüşe AKEL de davet edildi.

Konunun hukuki ve siyasi boyutlarının konuşulduğu toplantıda, bu insan hakları sorununu hem Kıbrıs'ta hem de Avrupa Birliği organlarında gündeme getirmenin önemi vurgulandı. Açılan davaların da değerlendirildiği görüşmede, karma evlilik mağdurlarının mücadelesinin, ada halklarının yakınlaşmasına ve barışa hizmet etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

312413440_8667110273299140_17329207848855100_n.jpgKonunun öneminin bilincinde olduğunu belirten ve haklılığına işaret eden AKEL yetkilileri, verilen mücadelenin başarılı olması dileğinde bulundu.

311280189_1431471857339839_7097353576231284414_n.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan AB'ye ayar..“Kendi temel ilkelerinden uzaklaşan AB’nin Kıbrıs konusundaki yanlı tutumu bir kere daha gözler önüne serilmiştir”12 Kasım 2022 Cumartesi 21:40
  • Altuğra: “AB, Kıbrıs meselesine Rum-Yunan gözlüğünden baktığını bir kez daha gösterdi”12 Kasım 2022 Cumartesi 21:01
  • İçişleri Bakanı Öztürkler'den açıklama!12 Kasım 2022 Cumartesi 20:54
  • Başbakan Üstel'den açıklama!12 Kasım 2022 Cumartesi 20:52
  • Ataoğlu: Avrupa Komisyonu’nun ve Güney Kıbrıs’ın açıklamaları beyhude bir gayrettir!12 Kasım 2022 Cumartesi 19:10
  • Eylemde "İŞGALE SON" sloganları atılıyor12 Kasım 2022 Cumartesi 17:54
  • Arıklı: Çarşı TDT'ye de karşı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:52
  • Kıb-Tek’in AKSA’ya Borçlarını Devlet Devralıyor12 Kasım 2022 Cumartesi 16:53
  • Tatar: KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi engellenemez12 Kasım 2022 Cumartesi 16:35
  • Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Telefonda Görüştü12 Kasım 2022 Cumartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti