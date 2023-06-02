Kimliksizler Derneği 17 Haziran’da Güney Kıbrıs Parlamentosu’na Yürüyüş Düzenliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının ve eşlerinin eşit yurttaşlık hakkını savunan Kimliksizler Derneği, 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Ledra Palace’tan başlayacak bir yürüyüşle Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne yürüyecek. Eyleme, başta kimliksiz kişiler ve aileleri olmak üzere, insan haklarını ve özellikle çocuk haklarını savunan tüm kişilerin katılımı ve sendika, parti ve benzeri demokratik örgütlerin açık desteği talep ediliyor.

Dava süreçlerini ilerletmesinin yanı sıra, geçmişte İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapan, uluslararası basını harekete geçiren, Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’ne 675 imzalı bir dilekçe sunan, çeşitli yabancı elçiliklerle ve AB yetkilileri ile görüşerek konuyu AB ülkelerinin de gündemine taşıyan Kimliksizler, kitle toplantısında üyelerinden gelen önerileri de değerlendirerek Meclis önünde eylem yapma kararı aldı.

Yasal prosedürlere uyularak gerçekleşecek olan eylem için polise bildirimi yapılacağı ve her türlü güvenlik önlemi alınacağı; 19 Kasım 2022’de İçişleri Bakanlığı önüne yüründüğü gibi demokratik ve barışçıl bir eylem olacağı vurgulandı.