Kimliksizler Derneği ABD Elçiliğinden Temsilci ile Görüştü

​​​​​​​Kimliksizler Derneği’nden bir heyet ABD Elçiliğinin Siyasi İşler Uzmanı Murat Bülbülcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu açıklama, "Kimliksizler Derneği"nin çalışmaları ve bir toplantıda ABD Elçiliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Ofisi ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin bir özetini sunuyor.

Toplantıda, karma evlilik/birliktelik mağdurlarının insan hakları mücadelesi ele alınmış ve çocukların mağdur edildiği bu hak ihlali konusunda ABD Elçiliği'nden daha fazla girişkenlik talep edilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 2019 İnsan Hakları Raporu'nda ABD'nin bu konuyu gündeme getirip rapora eklettiği belirtilmiş ve yeni raporda da bu insan hakları ihlaline odaklanılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Bu tür görüşmeler ve toplantılar, insan hakları savunucularının ve sivil toplum kuruluşlarının sorunları gündeme getirmek ve çözüm bulmak için düzenlediği önemli etkinliklerdir. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve devletler arasında işbirliği ve çözüm bulma sürecine katkı sağlayabilirler.