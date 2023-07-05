Kimliksizler Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kimliksizler Derneği, ilk Genel Kurulunu gerçekleştirdi. KTAMS Barış Salonu’nda yapılan Genel Kurul, kurucu üyeler adına Can Azer’in konuşması ile başladı. KTAMS’a teşekür edilen konuşmada, derneğin kuruluş amacı, eylem ve etkinlikleri anlatıldı ve üyelere bir de müjdeli haber verildi. Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne 675 imza ile yapılan dilekçenin işleme alınıp DESTEK (SUPPORT) seçeneğinin açıldığı duyuruldu. Söz konusu dilekçe, Kıbrıslı Türklere yapılan ve başta çocuk hakları olmak üzere insan haklarına aykırı olan kimlik vermeme uygulamasını hukuki bir dille Avrupa Parlamentosu’na şikayet etmekteydi.

AB Parlamentosu’na sunulan dilekçeye SUPPORT butonu açıldı

Bunun anlamının dilekçenin kamuya açık bir hale gelmesi ve ciddiyetle inceleneceği olduğunu vurgulayan Azer, dünyanın her yerinden herkesin Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi web sayfasına girerek (EU Petitions Web Portal) bu insan hakkına destek olabileceğini belirtti.

Tüm karma evlilik mağdurlarına görev düşüyor

Dilekçemizin AB Parlamentosu’nun gündemine gelmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları üzerinde baskı yaratabilmesi için bu aşamada tüm karma evlilik mağdurlarına ve destekçilerine görev düştüğünü söyleyen Can Azer herkesi dilekçeyi SUPPORT etmeye çağırdı. Bu amaçla, wep portalında izlenmesi gereken adımları anlatan ve bilgi veren bir video da hazırlayacaklarını ve derneğin sosyal medyalarından paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Kimliksizler Derneği Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla devam etti. Divanda Mediha Piro, Nazen Şansal ve Ümit Demirci görev alarak öncelikle Dernek Tüzüğü hakkında bilgi verildi. Derneğin gelir ve gideri olmayacağı, bağış ve aidat almayacağı da vurgulandı. Ardından Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçimi yapıldı. Dernek üyeleri, oybirliği ile yeni yönetimi şu şekilde belirlediler: Can Azer, Emine Kıral Sevim, Nazen Şansal, Serdar Tarın ve Ümit Demirci.

Sevim: Mücadele büyüyerek devam edecek

Yeni Yönetim Kurulu adına kapanış konuşmasını yapan Emine Kıral Sevim, derneğin hukuksal ve eylemsel mücadelesinin kolektif emekle ve tüm üyelerin katkılarıyla büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

Genel Kurulda oy birliği ile şu karar alındı:

Bizler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve aileleri olarak, başta çocuklarımız için olmak üzere, Anayasal hakkımız olan ve Avrupa Birliği hukukuna göre de verilmesi gereken Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerimizi almak amacıyla, eylemlilik başta olmak üzere yasal ve yargısal yollarla ve her türlü platformda mücadelemizi sürdüreceğmizi duyururuz.

Bir yandan adamızda barış ve kardeşliği içtenlikle savunurken diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının yaptığı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı sesimizi yükselteceğimizi; keyfi ve hukuk dışı uygulamalarla Kıbrıslı Türk çocukların mağdur edilmesine olan itirazımızı uluslararası kurumlara da taşıyacağımızı yineleriz.

Adamızda, çocuk haklarını savunan, eşit yurttaşlığa inanan ve devletlerin her şeyden önce insan haklarına saygılı olmasını bir çağdaşlık kriteri olarak gören tüm örgütlerle işbirliğini ve dayanışmayı arzuladığımız belirtirken, üyelerimizin her türlü eleştiri ve katkısına açık bir şekilde faaliyetlerimizi yürüteceğimizi ilan ederiz.