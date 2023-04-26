Karma evlilik mağdurlarının insan haklarını savunmak amacıyla kurulan Kimliksizler Derneği, kitle toplantısı gerçekleştirdi. KTAMS Barış Salonu’nda yapılan toplantıya geniş bir ilgi ve katılım oldu.

Toplantı, Nazen Şansal’ın açılış konuşması ve sunumuyla başladı. Kimliksizler’in yaklaşık 6 aylık kısa süreçte neler yaptığının ve amaçlarının anlatıldığı sunumda Kimliksizler, “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarına göre vatandaşlık hakkı olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının keyfi ve hukuk dışı tutumu sebebiyle kimlik alamayan kişilerin insan haklarını savunan bir örgütlenmedir” şeklinde tanımlandı. Şansal sözlerine, “Hukuk ve dava yolları da sürmekle birlikte biz bireysel değil toplumsal bir eylemlilik yaratma amacındayız” şeklinde devam etti.

Derneğin kurucu üyelerinin de tanıtıldığı toplantı, kuruculardan Can Azer’in konuşmasıyla devam etti. Konunun hukuksal boyutlarını açıklayan Azer, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde yapılan görüşmeleri ve başvuruları anlattı. Kasım ayında Kıbrıslı Türklerin güneyde ilk kez kitlesel olarak yaptığı eylemin ardından uluslararası basının da konuya ilgi gösterdiği, Euronews ve Reuters gibi ajanslara röportajlar verildiği vurgulandı. Güney Kıbrıs idaresinin gerek kimlik verilmesinde, gerekse güneye geçişlerde yarattığı sorunların hem Avrupa Birliği hukukuna hem de kendi yasalarına aykırı olduğunu anlatan Azer, “Biz bu ayrımcılığı yaratan makamların önünde haklarımızı yüksek sesle talep etmeye devam edeceğiz” dedi.

Katılımcıların soru ve yorumlarının da alındığı ve Derneğe üye olmak isteyenlerin üye formlarını doldurduğu kitle toplantısında, güneyde çalışmakta olan Kıbrıslı Türk işçilerin sorunları da dile getirildi ve çözüm yolları konuşuldu. Toplantı, Derneğin mücadele stratejisi konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile tamamlandı.