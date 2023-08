Kimliksizler Derneği: Mesele "vatansızlık" değildir, Kıbrıs'ın vatanımız olmasıdır.

İşte açıklama;

Kıbrıslı Türklerin güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) Yüksek Mahkemesinde açmış olduğu onlarca davadan bir tanesinde (27/2021 sayılı dava) geçtiğimiz günlerde verilen kararın basına farklı yansıması bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, 27/2021 sayılı davada dava konusu edilen husus, karma evlilik/birliktelik çocuklarının doğrudan doğruya vatandaşlık hakları değildir. Söz konusu davanın gelişiminden ve konusundan kısaca bahsetmek gerekirse; bir kısım karma evlilik/birliktelik ailelerinin çocuklarına dair yapmış oldukları vatandaşlık başvurularına KC idaresi her zaman yaptığı gibi olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermemiştir. Bunun üzerine, KC idaresinin yanıt vermeyerek bu kişileri vatandaşlıktan mahrum bırakmasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ve yanıt verilmesinin emredilmesi talebini içeren bir dava (ki söz konusu davada kişilerin aynı zamanda vatansız oldukları da ileri sürülmüştür) açılmıştır. Mahkeme davayı incelerken öncelikle KC vatandaşlığı talebi yanıtsız bırakılan çocukların vatansız olup olmadıkları hususunu incelemiş ve biri hariç diğerlerinin vatansız olmadığına karar vermiştir. Daha sonra ise, KC idaresinin vatandaşlık başvurularına cevap vermede ihmalde bulunmasına karşı açılacak davalarda yetkili mahkemenin kendisi olmadığını bu davanın da idare mahkemesinin görev alanına girdiğini belirterek davacı tarafın taleplerinin yerinde olmadığı hususunda karar üretmiştir.

Kararda da görüleceği üzere söz konusu davada mahkeme, karma evlilik/birliktelik çocuklarının KC vatandaşlık hakları olup olmadığına dair bir değerlendirme yapmamış ve dolayısıyla da bu konuda bir karar üretmemiştir.

Gerek derneğimizin gerekse de karma evlilik/birliktelik mağdurlarının büyük çoğunluğunun KC vatandaşlığı konusundaki hak talepleri temel olarak vatansızlık mağduriyeti üzerine kurulmamıştır. Her ne kadar karma evlilik/birliktelik mağdurları arasında az sayıda vatansızlar olsa da, mağdurların (vatansız olsun olmasın) temel dayanak noktası çocukların ebeveynlerinden birisinin KC vatandaşı olmasıdır. KC’nin vatandaşlıkta doğum yolu (soy bağı) ilkesini benimsemiş olması ama bunu mevzuatına da yansıtacak bir şekilde ayrımcılık yaparak Kıbrıslı Türklere uygulamaması derneğimizin ve mağdurların temel mücadele alanını oluşturmaktadır. Kısacası meselenin özü, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetlerinin ülkenin yasalarını vatandaşlarının etnik kökenlerine göre farklı uygulayarak ya da değiştirerek ayrımcılık ve ırkçılık yaptıklarıdır. Bizatihi, çocukların TC ya da başka bir ülke vatandaşı olmaları onların hakkı olan KC vatandaşlığını almalarına engel değildir. Nasıl ki KC vatandaşı bir Rum’un Fransız vatandaşı ile birlikteliğinden doğan çocuğu her iki ebeveyninin vatandaşlığını alıyorsa, Kıbrıslı Türkün yabancı bir kişi ile birlikteliğinden olan çocuğu da her iki ebeveyninin vatandaşlığını (TC ya da başka bir ülke) alabilme hakkına sahiptir. Ayrıca çocuğun aynı zamanda TC vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olması kesinlikle KC vatandaşı olmasının önünde yasal bir engel değildir. Derneğimiz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerek eylemler gerek görüşmeler gerekse de açılan davalara dayanışma göstererek mücadelede her türlü yolu kullanma kararlılığı içerisindedir.

Kimliksizler Derneği tüm mağdurlarla birlikte bütün demokratik yolları kullanarak bu hak arayışına devam edecektir.

Kimliksizler Derneği adına Can Azer