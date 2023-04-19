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Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu

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Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu
Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu

Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu

Karma evliliklerden doğan kişilerin Avrupa Birliği vatandaşlık hakkını çeşitli platformlarda savunan ve bu amaçla eylem ve etkinlikler düzenleyen Kimliksizler grubu dernekleşti. Bir süre önce resmi tüzüğüyle İçişleri Bakanlığı’na başvuran Kimliksizler’in tüzüğü, Hukuk Dairesi tarafından da onaylanarak dernek Kaymakamlıkta kayıt ve tescil edildi. Yürüttüğü insan hakları mücadelesini kurumsallaştırmak ve üyeleri ile birlikte demokratik temsiliyeti gerçekleştirmek adına dernek kuran Kimliksizler, üye başvuruları almaya başladıklarını ve yakında ilk Genel Kurulunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Dernek Aidat Almayacak, Hiçbir Para İlişkisine Girmeyecek

Karma evlilik mağduru ailelerin içine düşürüldüğü çaresizlik duygusundan dolayı maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşadığını ve bu konunun suistimallere açık olduğunu vurgulayan Kimliksizler, hiçbir faaliyetlerinde para ilişkisine girmedikleri gibi derneğe üyelik için de aidat alınmayacağını belirtti. Dernek tüzüğünde Dernek, hak mücadelesi alanında gönüllü emek ile çalışacak olup siyasi amaç veya kâr amacı güden bir kuruluş değildir. Hiçbir şekilde gelir elde etmeyecektir.” maddesi yer alıyor ve bu maddenin değiştirilemeyecek bir madde olduğu da özellikle belirtiliyor.

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Tüzükte derneğin amacı şu şekilde açıklanıyor: “Eşlerden biri Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıslı Türk olup diğer eşin Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı evliliklerdeki eşlerin ve karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların, gençlerin ve kişilerin, Avrupa Birliği vatandaşlık hakları ve buna bağlı olarak; aile bütünlüğü, çocuk hakları, eğitim hakkı, çalışma ve seyahat özgürlüğü gibi temel insan haklarından faydalanmaları için mücadele etmektir.”

25 Nisan’daki Kitle Toplantısında Kurucular Tanıtılarak Üye Başvuruları Alınacak

25 Nisan Salı günü saat 18.00’de KTAMS Barış Salonu’nda yapılacak olan kitle toplantısında Kimliksizler’in kurucu üyeleri tanıtılarak, derneğin amaç ve hedefleri, bugüne kadar izlediği yol ve ileriye dönük planları konuşulacak. Katılımcıların soruları cevaplanarak görüş ve önerileri alınacak. Toplantıda derneğe üyelik başvuruları da kabul edilecek.

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