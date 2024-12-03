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Kimliksizler Derneği’nden Bilgi Edinme Başvurusuna Çağrı

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Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti Bilgi Edinme Yasasına göre hazırladığı dilekçelerle bilgi edinme başvurusu yapmaya hazırlanıyor.
Kimliksizler Derneği’nden Bilgi Edinme Başvurusuna Çağrı

Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti Bilgi Edinme Yasasına göre hazırladığı dilekçelerle bilgi edinme başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Dilekçe örneğine Derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor ve dilekçelerin, daha önce yurttaşlık başvurusu yapmış olan kişiler tarafından şahsen doldurulması gerekiyor. 19 Aralık Perşembe sabahı ise Dernek yetkilileri ve avukatların da katılımıyla toplu olarak yetkililere teslim edilecek.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Bilgi Edinme Yasası, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin bir yasadır. Bu yasadaki hakkımızı kullanarak, yıllardır bekletilen vatandaşlık başvurularımızın ne aşamada olduğunu soracağız. Dolayısıyla, daha önce vatandaşlık başvurusunda bulunmuş olanlar, kişisel olarak dilekçeyi doldurmalıdır. Bu özel bilgilerin dernek veya başka biriyle paylaşılmaması için de başvuruyu şahsen yapmaları gerekiyor. 

Sosyal medya sayfalarımızda paylaştığımız dilekçeyi, kendi özel bilgilerine göre dolduran kişiler, Civil Registry and Migration Department’a kendileri götürebileceği gibi 19 Aralık Perşembe günü saat 9.00’da Civil Registry and Migration Department’ta dernek yetkilileri ile buluşarak dilekçelerini verebilecekler.

Karma evlilik çocuklarının hak ettiği yurttaşlığı alması için mücadele eden Kimliksizler Derneği, açılım yaptığını iddia eden güney Kıbrıs yönetiminin yeterli ve Anayasal açılımı henüz yapmadığını ve annesi veya babası Kıbrıslı olan binlerce çocuğun mağdur olduğunu belirtiyor.

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