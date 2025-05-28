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Kimliksizler Derneği’nden Holguin’e görüşme çağrısı!

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Kimliksizler Derneği, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin’e, karma evliliklerden doğan çocukların durumu ve Schengen konusunda görüşme talebinde bulundu.
Kimliksizler Derneği’nden Holguin’e görüşme çağrısı!

Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklara yönelik kimlik hakkı ihlalleri gündemdeki yerini koruyor. Kimliksizler Derneği, söz konusu hak ihlallerini uluslararası kamuoyuna taşımayı sürdürüyor.

Dernek, bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e kamuoyuna açık bir çağrıda bulunarak, karma evliliklerden doğan çocukların durumu ve Schengen bölgesiyle ilgili sorunlar hakkında görüşme talebinde bulundu.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, yönetimin daha önce Holguin’e bir mektup göndererek konunun detaylarını aktardığını, şimdi ise son gelişmeleri paylaşmak istediklerini belirtti.

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