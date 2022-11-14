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"Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor

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"Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor
"Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor
Basın Toplantısına Davet

Tarih-Saat: 16 Kasım Çarşamba, 11.00

Yer: Home For Coorporation

Karma evlilik mağduru Kıbrıslılar olarak, 19 Kasım Cumartesi günü güney Lefkoşa’da yapmayı planladığımız protesto yürüyüşün amacını ve detaylarını basına açıklamak üzere, 16 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Home For Coorporation’da, halka açık bir basın toplantısı düzenlenecektir. Basının ilgisi ve katılımı bizi memnun edecektir.

Kimliksizler

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