"Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor

Basın Toplantısına Davet
Tarih-Saat: 16 Kasım Çarşamba, 11.00
Yer: Home For Coorporation
Karma evlilik mağduru Kıbrıslılar olarak, 19 Kasım Cumartesi günü güney Lefkoşa’da yapmayı planladığımız protesto yürüyüşün amacını ve detaylarını basına açıklamak üzere, 16 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Home For Coorporation’da, halka açık bir basın toplantısı düzenlenecektir. Basının ilgisi ve katılımı bizi memnun edecektir.
Kimliksizler
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.