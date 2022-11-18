  • BIST 4.507,24
  • Altın 1054.248
  • Dolar 18.6139
  • Euro 19.3185
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

“Kimliksizler” Güney Lefkoşa’da Eylem Yapacak

» »
“Kimliksizler” Güney Lefkoşa’da Eylem Yapacak
“Kimliksizler” Güney Lefkoşa’da Eylem Yapacak

“Kimliksizler” Güney Lefkoşa’da Eylem Yapacak

Sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, Kıbrıs Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, güney Lefkoşa’da eylem yapma kararı aldı. 19 Kasım Cumartesi sabahı 9.30’da Ledra Palace’ta toplanılmasıyla başlayacak olan protesto yürüyüşü, İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması okunmasıyla devam edecek. Eyleme, adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurları ve insan hakları savunucuları davet edildi. Ayrıca kuzeyden ve güneyden insan haklarına duyarlı, ırkçılık karşıtı örgütlerin desteği istendi.

Kendilerine “Kimliksizler” diyen grubun açıklaması ise şöyle:

“Karma evlilik suç değildir” diyerek, vatandaşlık hakkımızın hukuk dışı bir şekilde verilmemesini protesto etmek için Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüyoruz. Çocuklarımızın en temel insan hakkı olan “vatansız kalmama” hakkını, gençlerin eğitim hakkını, seyahat özgürlüğümüzü ve aile bütünlüğümüzü ihlal eden ırkçılığı ve ayrımcılığı görünür kılmak için basın açıklaması yapılacaktır.

Tüm karma evlilik mağduru kişileri ve insan hakları savunucularını, 19 Kasım Cumartesi saat 9.30’da Ledra Palace’ta buluşmaya ve eyleme davet ederiz. İnsan haklarına duyarlı, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı tüm örgütleri de eylemimize destek açıklamaya ve katılmaya çağırırız.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tansu Çidan cinayeti... "Cinayetin azmettiricisi Veysi Batur"17 Kasım 2022 Perşembe 15:22
  • Güneydeki Purnara’da kalan mülteci kadından toplu cinsel istismar şikayeti17 Kasım 2022 Perşembe 14:01
  • Bu kez Yunan Bayrağı yaktılar17 Kasım 2022 Perşembe 11:39
  • Rum polisi uyuşturucu ararken 18’inc yüzyıldan kalma gemi topları ele geçirdi16 Kasım 2022 Çarşamba 16:52
  • Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında stratejik iş birliği memorandumu16 Kasım 2022 Çarşamba 16:38
  • Rum Başpiskoposluk seçimleri16 Kasım 2022 Çarşamba 13:32
  • Cinsel taciz davası.. Öğretmene 8 gün tutukluluk16 Kasım 2022 Çarşamba 13:27
  • Ülkesinde 760 milyon Euro’luk dolandırıcılık yapan Çinli, Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındı15 Kasım 2022 Salı 22:16
  • Güney’de her on kişiden biri diyabetle yaşıyor15 Kasım 2022 Salı 17:00
  • Güney Kıbrıs’ta başpiskoposluk seçimleri 18 Aralık'ta yapılacak15 Kasım 2022 Salı 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti