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“Kimliksizler” Lefkoşa’nın güneyinde eylem yapacak

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Sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, Kıbrıs Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, güney Lefkoşa’da eylem yapm
“Kimliksizler” Lefkoşa’nın güneyinde eylem yapacak

Sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, Kıbrıs Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, güney Lefkoşa’da eylem yapma kararı aldı.

Sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, Kıbrıs Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, güney Lefkoşa’da eylem yapma kararı aldı. 19 Kasım Cumartesi sabahı 9.30’da Ledra Palace’ta toplanılmasıyla başlayacak olan protesto yürüyüşü, İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması okunmasıyla devam edecek. Eyleme, adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurları ve insan hakları savunucuları davet edildi. Ayrıca kuzeyden ve güneyden insan haklarına duyarlı, ırkçılık karşıtı örgütlerin desteği istendi.

Kendilerine “Kimliksizler” diyen grubun açıklaması ise şöyle:

“Karma evlilik suç değildir” diyerek, vatandaşlık hakkımızın hukuk dışı bir şekilde verilmemesini protesto etmek için Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüyoruz. Çocuklarımızın en temel insan hakkı olan “vatansız kalmama” hakkını, gençlerin eğitim hakkını, seyahat özgürlüğümüzü ve aile bütünlüğümüzü ihlal eden ırkçılığı ve ayrımcılığı görünür kılmak için basın açıklaması yapılacaktır.

Tüm karma evlilik mağduru kişileri ve insan hakları savunucularını, 19 Kasım Cumartesi saat 9.30’da Ledra Palace’ta buluşmaya ve eyleme davet ederiz. İnsan haklarına duyarlı, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı tüm örgütleri de eylemimize destek açıklamaya ve katılmaya çağırırız.

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