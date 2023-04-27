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Kimliksizler'den önemli toplantı

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Azer: Haklarımızı yüksek sesle talep etmeye devam edeceğiz
Kimliksizler'den önemli toplantı

Vatandaşlık hakkı olduğu halde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alamayan KKTC vatandaşlarının hak aramak amacıyla kurduğu Kimliksizler Derneği, KTAMS Barış Salonu’nda kitle toplantısı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Nazen Şansal’ın açılış konuşması ve sunumuyla başladı.

Derneğin amaçlarını ve yaklaşık 6 aylık sürede neler yapıldığını anlatan Şansal, “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına göre vatandaşlık hakkı olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının keyfi ve hukuk dışı tutumu sebebiyle kimlik alamayan kişilerin insan haklarını savunan bir örgütlenmedir. Hukuk ve dava yolları da sürmekle birlikte biz bireysel değil toplumsal bir eylemlilik yaratma amacındayız” dedi.

Derneğin kurucu üyelerinin de tanıtıldığı toplantıda, kuruculardan Can Azer de konuşma yaparak, konunun hukuksal boyutunu, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde yapılan görüşmeleri ve başvuruları anlattı.

Azer, Kasım ayında Kıbrıslı Türklerin güneyde yaptığı ilk kitlesel eylemin ardından uluslararası basının da konuya ilgi gösterdiğini; Euronews ve Reuters gibi uluslararası medya kuruluşlarına röportajlar verildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs idaresinin gerek kimlik verilmesinde, gerekse güneye geçişlerde yarattığı sorunların hem Avrupa Birliği hukukuna, hem de kendi yasalarına aykırı olduğunu anlatan Azer, “Biz bu ayrımcılığı yaratan makamların önünde haklarımızı yüksek sesle talep etmeye devam edeceğiz” dedi.

Katılımcıların soru ve yorumlarının da alındığı ve derneğe üye olmak isteyenlerin üye formlarını doldurduğu kitle toplantısında, güneyde çalışmakta olan Kıbrıslı Türk işçilerin sorunları da dile getirildi ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantı, derneğin mücadele stratejisi konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla tamamlandı.

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