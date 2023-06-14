Kimliksizler'in eylemine destek çığ gibi... HAK-SEN'de destek açıkladı

İşte açıklama;

HAKSEN’den ‘Kimliksizler’in Eylemine Destek: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tutumu Kabul Edilemezdir”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarıyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının takındığı tutumun insan ve çocuk haklarına aykırı ve kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil’in yaptığı açıklamada, Kimliksizler Derneği’nin 17 Haziran’da yapacağı eylemin çok yerinde ve meşru olduğu ifade ederek, HAKSEN olarak yapılacak eyleme destek verdiklerini açıkladı.

Erşangil’in açıklaması şöyle:

Ne devletler ne de kişiler, bireylerin kime aşık olacağını, ya da kimden çocuk yapacağını belirleme hakkına sahip değildir. Üstüne üstlük çocukların ebeveynlerini seçme şansı bulunmamaktadır. Fakat Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, karma evliliklerden dolayı eşlerin ve karma evlilikler sonucu doğan çocukların kazandığı vatandaşlık hakkını, kendince gerekçeler göstererek gasp etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının takındığı bu tutum insan ve çocuk haklarına aykırı, aynı zamanda da kabul edilemezdir. Buna karşı Kimliksizler Derneği’nin 17 Haziran’da yapacağı eylem çok yerinde ve meşrudur. HAKSEN olarak birçok üyemizin de bu sorundan etkilendiğinin bilinciyle, yapılacak eyleme tam destek verdiğimizi duyururuz.

HAKSEN Genel Başkanı

Salih Erşangil