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Kimliksizler’in imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor

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Kimliksizler’in imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor
Kimliksizler’in imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor

Karma evlilik mağdurlarının örgütlendiği “Kimliksizler” grubunun, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne sunulmak üzere hazırladığı dilekçe için imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor.

Açıklamaya göre, dilekçeye katılmak isteyen kişiler 0548 873 37 71 numaradan detaylı bilgi alabiliyor veya Kimliksizler’in sosyal medya hesaplarından da ilgililere ulaşabiliyor.

Dilekçenin, Mart ayı sonunda European Parliament Committee on Petitions web portalından yüklenerek resmi başvurunun yapılacağı duyuruldu.

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Gönüllü hukukçuların desteği ile hazırlanan dilekçeye, karma evlilik mağdurlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan tarafının, isim ve kimlik numarasını belirterek imza koyabileceği hatırlatıldı.

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