Kimse karar dinlemiyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde aldığı ve büyük tartışmalara neden olan Ciklos mevkiinin bazı iş araçlarına açılması kararı, hükümet tarafından iptal edilmişti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde aldığı ve büyük tartışmalara neden olan Ciklos mevkiinin bazı iş araçlarına açılması kararı, hükümet tarafından iptal edilmişti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün kararın iptal edilmesi yönünde gerekli birimlere talimat vermişti.

İptal edilen karar sonrasında bugün Girne’deki Ciklos mevkiinde görüntülenen ağır bir vasıta, büyük tepkilere neden oldu.

Görüntülenen aracın plakasının ise, Resmi Gazetede yayınlanan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Ciklos mevkisinin bazı iş araçlarına açılması kararında belirtilen plakalardan biriyle ayni olduğu gözlemlendi.



