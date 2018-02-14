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"Kimse oyuna geleceğimizi sanmasın"

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"Kimse oyuna geleceğimizi sanmasın"
"Kimse oyuna geleceğimizi sanmasın"

Başbakan Tufan Erhürman, suni gündemlerle vakit harcamak için değil halka hizmet için yola çıktıklarını vurgulayarak kimsenin oyuna geleceklerini sanarak ümitlenmemesini istedi.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Birileri halkı da bizi de germek, iş yapamaz, yapmamız gereken işlere yoğunlaşamaz hale getirmek için olağanüstü çaba gösteriyor. Kimse boşuna böyle bir oyuna geleceğimizi sanarak ümitlenmesin. Memleketin yığınla sorunu var ve bu sorunları çözmek için çok çalışmamız, ilgili tüm kesimlerin fikirlerini almamız ve akılcı davranmamız gerekiyor. Ne aceleci davranıp popülizm yapacağız, ne de gerginlik yaratmaya çalışanların suni gündemlerine ve bürokrasiye boğulup gereksiz gecikmeler yaratacağız. Bu yola suni gündemlerle vakit harcamak için değil halkımıza hizmet için çıktık. Bunu asla unutmayacağız…”

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