Kimse sebebini çözemiyor: Dünya'nın manyetik kutupları hızla yer değiştirmeye başladı

Dünyanın manyetik kutupları yerinden oynuyor ve bunun nedenini tam olarak bilemiyoruz.

Bilim Dergisi Nature'de yayınlanan bir makaleye göre, Dünya'nın derinliklerinde yaşanan bir değişim Kanada üzerinde olan kuzey manyetik kutbunu Sibirya'ya doğru çekmeye başladı. Bu değişim o kadar hızlı yaşanıyorki jeomanyetizm uzmanları acil durum ilan etti.

2020'ye kadar güncelliğini koruması beklenen ve gezegendeki tüm navigasyon sistemlerinde yer alan ve standartları belirleyen 'Dünya Manyetik Modeli'nin hızla güncellenmesi gerekiyor. 30 Ocak'ta toplanacak olan uzmanlar manyetik model üzerinde gerekli değişiklikleri bir an önce yapması son derece hayati çünkü günümüzde ulaşımdan iletişime pek çok aygıt, taşıt, sistem ve sektörün varlığı bu modelin doğru şekilde işlemesine bağlı.

Manyetik alanın önemi

Dünya'nın manyetik kutuplar sadece günümüz teknolojileri için hayati değil, gezegende hayatın ve insanoğlunun varolabilmesi için temel bir şart. Uzaydan ve güneşten gelen zararlı radyasyonları ve partikülleri savmaya yardımcı olan bu manyetik alan suyu ve atmosferi olması gerektiği yerde ve değerde tutuyor.

Manyetik alan dünyanın merkezindeki metal çekirdeğin etrafında sıvı metal maddenin dönmesi ile oluşuyor. Adeta gezegenin kalbi gibi çalışan bu mekanizma dünyayı ve içindeki hayatı dış etkenlerden koruyor.

2018'de fark edildi

Manyetik alanda beklenenden daha hızlı değişiklik olduğu 2018 yılında fark edildi. Manyetik kutuplar sürekli hareket ediyor ancak yaşanan değişim ilk kez navigasyon hatalarında güvenli kabul edilen sınırların dışına çıktı. Nedeni ise hala bilinmiyor.