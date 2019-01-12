  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Kimse sebebini çözemiyor: Dünya'nın manyetik kutupları hızla yer değiştirmeye başladı

»
Dünyanın manyetik kutupları yerinden oynuyor ve bunun nedenini tam olarak bilemiyoruz.
Kimse sebebini çözemiyor: Dünya'nın manyetik kutupları hızla yer değiştirmeye başladı

Bilim Dergisi Nature'de yayınlanan bir makaleye göre, Dünya'nın derinliklerinde yaşanan bir değişim Kanada üzerinde olan kuzey manyetik kutbunu Sibirya'ya doğru çekmeye başladı. Bu değişim o kadar hızlı yaşanıyorki jeomanyetizm uzmanları acil durum ilan etti.

2020'ye kadar güncelliğini koruması beklenen ve gezegendeki tüm navigasyon sistemlerinde yer alan ve standartları belirleyen 'Dünya Manyetik Modeli'nin hızla güncellenmesi gerekiyor. 30 Ocak'ta toplanacak olan uzmanlar manyetik model üzerinde gerekli değişiklikleri bir an önce yapması son derece hayati çünkü günümüzde ulaşımdan iletişime pek çok aygıt, taşıt, sistem ve sektörün varlığı bu modelin doğru şekilde işlemesine bağlı.

Manyetik alanın önemi

Dünya'nın manyetik kutuplar sadece günümüz teknolojileri için hayati değil, gezegende hayatın ve insanoğlunun varolabilmesi için temel bir şart. Uzaydan ve güneşten gelen zararlı radyasyonları ve partikülleri savmaya yardımcı olan bu manyetik alan suyu ve atmosferi olması gerektiği yerde ve değerde tutuyor.

Manyetik alan dünyanın merkezindeki metal çekirdeğin etrafında sıvı metal maddenin dönmesi ile oluşuyor. Adeta gezegenin kalbi gibi çalışan bu mekanizma dünyayı ve içindeki hayatı dış etkenlerden koruyor.

 

2018'de fark edildi

Manyetik alanda beklenenden daha hızlı değişiklik olduğu 2018 yılında fark edildi. Manyetik kutuplar sürekli hareket ediyor ancak yaşanan değişim ilk kez navigasyon hatalarında güvenli kabul edilen sınırların dışına çıktı. Nedeni ise hala bilinmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Bebeğin Kafasını Kopardı11 Ocak 2019 Cuma 19:13
  • Avustralya'da bir pitonun üzerinden 500'den fazla kene çıkarıldı (VIDEO HABER)11 Ocak 2019 Cuma 18:53
  • ‘Kalpazanlık’tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi11 Ocak 2019 Cuma 18:06
  • Şeyma Subaşı’nın yakınlaştığı Dj Guido konuştu!11 Ocak 2019 Cuma 11:50
  • Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır11 Ocak 2019 Cuma 11:43
  • Şeyma Subaşı’nın görüntülendiği DJ konuştu11 Ocak 2019 Cuma 11:35
  • Okyanuslar tahmin edilenden yüzde 40 daha hızlı ısınıyor'11 Ocak 2019 Cuma 10:15
  • Adriana Lima ve Metin Hara Çifti Barıştı10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  • İzzet Yıldızhan: 9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla10 Ocak 2019 Perşembe 21:30
  • Youtuberlar kimdir? ne kadar kazanıyorlar ?10 Ocak 2019 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti