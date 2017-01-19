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"Kimsenin sendikalarımızı yıkmaya gücü yetmeyecek"

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"Kimsenin sendikalarımızı yıkmaya gücü yetmeyecek"
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, hükümetin sendikalara karşı var olduğunu savunduğu sindirme çabalarının yanlış olduğunu ve hükümet partilerinin bu tavrından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Cyprus Airport Services’teki (CAS) emekçilerin sırf örgütlenme hakkını kullandıkları gerekçesiyle işten durdurulmalarının bardağı taşıran son damla olduğunu kaydederek, gerek bu, gerekse de hükümetin sendikalara karşı genel tavrı konusunda yaptıkları yapıcı uyarıların UBP-DP hükümeti tarafından dikkate alınmadığını bildirdi.

Yalınkaya, hükümetin attığı yanlış adımdan geri dönmesi ve emekçilerin gasp edilen haklarını yeniden tesis etmesi beklenirken, hükümetin tüm bu uyarıları görmezden gelerek “intikamcı” bir düşünceyle sendikalara ve sendikacılara saldırmaya devam ettiğini savundu.

Profesyonel sendikacılığı ortadan kaldırmak ve hükümete karşı muhalif bir tavır içerisindeki sendikaları sindirmek adına atılan adımın BES tarafından kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Yalınkaya, hükümetin bunu yapma amacı ve ortaya koyduğu argümanların da devlet ciddiyetinden çok uzak olduğunu ifade etti.

Yalınkaya şöyle devam etti:

“Şu çok net olarak bilinmelidir ki, sendika olarak atılan bu adıma ve sendikalara karşı takınılan bu tutuma sessiz kalmayacağız. Sendikalar bu toplumun hem emek, hem demokrasi, hem de Kıbrıs’ta bir çözüm adına en büyük güvencesidir.

Bu güvenceyi ortadan kaldırmak isteyenlere de günü geldiğinde en büyük cevabı toplumumuzun vereceğinden şüphemiz yoktur. Dün olduğu gibi bugün de emeğe, emekçiye ve emeği koruyup savunan sendikalarımıza karşı olan bu saldırılara karşı gereken tepkiyi ortaya koyacağımızdan ve kardeş sendikalarımızla gereken mücadeleyi birlikte vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu toplumun güvencesi olan sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”

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