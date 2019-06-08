  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kimsenin Umursamadığı Gizli Tehlike: İşyeri İnsanları Öldürüyor

» »
İnsanların işyerlerinden şikayetçi olmaları ve “İşyerinde ruhum ölüyor” yakınmaları pek de boşa değilmiş. Organizasyonel Davranış Profesörü Jeffrey Pfeffer, modern iş yerlerinin “canımıza okuduğunu” söylüyor.
Kimsenin Umursamadığı Gizli Tehlike: İşyeri İnsanları Öldürüyor

Uzun ve yorucu çalışma saatleri, işyerinde çalışan sağlığının arka plana atılması gibi problemlerden pek çok kişi şikayetçi. Herkesin dilinde aynı “Bu dünyaya çalışmaya mı geldik?” yakınması var.

Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu’ndan Profesör Jeffrey Pfeffer, yazdığı kitapta amacını işyeri sağlığı için sessiz bir kaynak olmak istediğini söylüyor. Profesöre göre hem çalışan sağlığı hem de şirket verimi yanlış uygulamalardan olumsuz etkileniyor. Ona göre artık durmamız lazım; hali hazırda kendimize ve şirketlere çok zarar verdik.

Dying for a Paycheck (Maaş için Ölmek) adlı kitabı yayımlanan Pfeffer, modern işyerlerindeki insan sağlığına zararlı etmenlerin bir haritasını çıkarıyor. Sağlık sigortalarının kaybolmasından uzun saatlerin kişiyi ve aile yaşamını nasıl etkilediğine kadar, insanı yavaş yavaş öldüren pek çok konuya değiniyor.

Araştırmacının değindiği ilk konu, işyerlerindeki yoğun stres. Bu stresin kronik hastalıklara davetiye çıkardığını ve bu hastalıklar olan diyabet, kardiyovasküler gibi sorunların sebebi olduğunu belirten profesör, ABD’deki sağlık krizinin temelinde de bu sorunu görüyor. Ayrıca çalışanların genelde işveren tarafından sigortalı olmaması da bu krizi derinleştiriyor. (Bütün Amerikan hastaneleri sigortalar ile anlaşmalıdır ve eğer sigortanız yoksa, hastanenin Chargemaster adlı fiyat rehberine göre ücretlendirilirsiniz. Sigortalara indirim verebilmek amacıyla fiyatları oldukça saçma noktalara yükselten hastanelerin fiyatları o kadar absürt noktalara çıkmıştır ki, kalp krizi riski taşıyan sigortasız kişilerin üstünde sık sık “Hayata döndürmeyin” yazılı şeyler bulunur. Bunun sebebi hastanelerin aşırı saçma fiyatlandırmasıdır. İnsanlar ölümden dönüp her şeylerini kaybetmektense ölüp mal varlıklarını sevdiklerine bırakmayı tercih ediyorlar.)

Profesörün dikkat çektiği bir diğer nokta, ekonomik sistemde yaşanan yozlaşma ve çöküş. İnsanlar daha az çalışıyor, işlerine daha az bağlılık gösteriyor, yönetimlerine güvenmiyor ve serbest çalışma eğilimi gittikçe artıyor.

Yazarın bir de “sosyal kirlenme” olarak tanımladığı bir olgu var. Bu olguyu kısaca anlatmak gerekirse iş ve yoğun saatler kişilerin hayatını zehirliyor. Şirketlerin ağır yaptırımları ve koşulları var. Bu koşullar kişilerin evliliklerinin bitmesine, çocuklarına ayırmaları gereken zamanı işe ayırmalarına ve genel olarak aile hayatının bitmesine sebep oluyor. Şirketler çevreye karşı davranışlarına önem vermeleri gerektiği gibi sosyal olarak etkilerine de önem vermeliler.  

 

 

 

İnsanların genel eleştirilerinden birisi olan “İşini beğenmiyorsan o zaman bırak başka iş bul” argümanına da değinen yazar, o işin söylendiği kadar kolay olmadığını belirtiyor. Ayrıca şirketlerin insanları manipüle ettiğini de belirten yazar, iş aramanın kendisinin de yorucu ve stresli bir süreç olduğunun altını çiziyor.

Profesöre göre bu sorun asla ortadan kalkmayacak çünkü insanlar bunu bir sorun olarak görmüyorlar. Bugünün şartlarında herkes bu duruma alışmış gibi gözüküyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkekler için doğum kontrol hapı!03 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
  • Erkeklerin kabusuna çare bulundu!03 Haziran 2019 Pazartesi 22:00
  • Muz yemek kilo aldırır mı tüketim miktarına dikkat edin!03 Haziran 2019 Pazartesi 17:02
  • Bayramda nasıl beslenmeli?03 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
  • Enerji içeceği kalp düşmanı31 Mayıs 2019 Cuma 21:00
  • "Kanser patlaması yaşanacak"31 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Sağlık Bakanlığı: Tütünün nefesinizi sizden almasına izin vermeyin. Tütünü değil sağlığı seçin31 Mayıs 2019 Cuma 10:42
  • Çernobil Faciasını Yaşayan Kadını İntihardan X-Men Filmi Vazgeçirmiş30 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Down sendromuna anne karnında müdahale30 Mayıs 2019 Perşembe 22:00
  • Reflüyü tetikleyen bu besinlere dikkat30 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti