Kimyasal ilaçlar bu hastalığa yol açıyor

Kimyasal tarım ilaçları obezite, parkinson, kısırlık ve diyabet gibi hastalıklara neden oluyor.

Çileğin meyveler arasında en zehirli içeriğe sahip olduğu ve piyasadaki çileklerin yüzde 70’inin kimyasal tarım ilacı içerdiği belirlendi. Tek bir çilekte 20 farklı tipte tarım ilacı bulundu.

Ispanağın ise araştırmaya tabii tutulan diğer besinlere göre ortalama 2 katı daha fazla tarım ilacı içerdiği belirtildi.

Aynı araştırmaya göre çok fazla miktarda tarım ilacı içeren diğer besinler ise; ıspanak, elma, şeftali olarak belirlendi.

Armut ise zehirli içerikli besinler arasında 6. sırada bulunuyor.

Kereviz, üzüm, kiraz, domates, tatlı dolmalık biber ve patates listede yer alan diğer kimyasal ilaç içeren besinler arasında.

En temiz içerikli olanlar ise sütlü mısır, avokado, ananas, lahana, donmuş bezelye, kuşkonmaz, mango, patlıcan, kavun, kivi, karnabahar, greyfurt olarak belirlendi. Bu ürünlerde çok az miktarda tarım ilacı bulundu.

Avokado ve süt mısırı yüzde 1 oranında tarım ilacı ile en temiz içerikli olan besinler olarak belirlendi.

Ananas, kuşkonmaz, soğan ve lahananın yüzde 80’inden fazlası temiz çıktı.