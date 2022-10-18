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Kimyasal saç düzleştirici kullananlara rahim ağzı kanseri uyarısı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle siyahi insanlar arasında, nadir ve agresif rahim kanserleri hızla artıyor ve yeni bir çalışma, kimyasal saç düzleştiricisi ürünlerinin kısmen bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
Kimyasal saç düzleştirici kullananlara rahim ağzı kanseri uyarısı

ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ndeki (NIEHS) araştırmacılar, yaklaşık 11 yıl boyunca, 33 bin 947 kadını izledi.

Bu süre zarfında 378 rahim kanseri vakası tespit edildi.

Ankete katılmadan önceki 12 ay içinde dört defadan fazla kimyasal düzleştirme ürünü kullananlarda, hiç düzleştirme ürünü kullanmayanlara kıyasla rahim kanseri teşhisi konma ihtimali yüzde 155 daha yüksek çıktı.

Bir başka değişle, saç düzleştirme ürünlerini hiç kullanmayanların 70. yaş gününe kadar rahim kanseri teşhisi konma olasılığı yüzde 1.64.

Bu sayı, saçlarını kimyasal ürünlerle sık sık düzleştirenlerde yüzde 4.05'e kadar çıkıyor.

Uzmanlara göre bu rakam küçük ama kayda değer ölçüde daha yüksek bir risk.

NIEHS'deki araştırmacılar, "Bu bulgular, düzleştirme ürünlerinin kullanımı ile rahim kanseri arasındaki ilişkinin ilk epidemiyolojik kanıtıdır" diye yazdı.

Ancak aynı araştırma sonuçlarının saç boyaları için geçerli olmadığı belirtildi.

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