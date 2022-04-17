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Kimyasal silah kalıntısı bulunduğu iddia edildi

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Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesindeki Trostianets bölgesinin Belediye Başkanı Yuri Bova, kimyasal silah kalıntıları ve zehirli maddeler bulunduğunu duyurdu. Bölgeyi bir süredir Rus askerleri ele geçirmişti.
Kimyasal silah kalıntısı bulunduğu iddia edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken Rus askerlerinin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunu endişelendirdi…

Ukrayna radyosuna konuşan ülkenin kuzeyindeki Sumi bölgesinde bulunan Trostianets’in belediye başkanı Yuri Bova açıklamalarda bulundu.

Bova, bir süre önce Rusya’nın ele geçirdiği Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Bova, sarin gazı ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirterek, “Bilka’da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor” dedi.

Haber uluslararası kamuoyuna aktaran The Guardian gazetesi bu iddianın henüz doğrulanmadığına dikkat çekerken geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya’nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

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