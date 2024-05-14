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"Kimyasallar Yasa Tasarısı" komitede görüşüldü

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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 9.30’da UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.
"Kimyasallar Yasa Tasarısı" komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan Kimyasallar Yasa Tasarısı'nı ele alarak, genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Personel Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini sundu

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, komite üyeleri CTP Milletvekili Fide Kürşat, UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı.

 

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