King Kong'un 'Kafatası Adası' Google Haritalar'da 'belirdi'

Sinema dünyasının en ünlü canavarlarından King Kong'un yaşadığı hayali ada 'Kafatası Adası', Google Haritalar'da belirdi.

Bunun 10 Mart'ta vizyona girecek olan 'Kong: Skull Island' filmi için yapılan reklam kampanyasının parçası olduğu belirtilse de, hayali ada için 6 binden fazla kullanıcı yorumu yapıldı.

Sinema dünyasının dev gorili King Kong'un yaşadığı hayali ada Skull Island (Kafatası Adası) Google Haritalar'da ortaya çıktı.

Hayali ada 'arkeolojik yer' olarak Yeni Zelanda ile Güney Amerika arasında ekvator çizgisinin hemen altında yer alıyor.Aslında bu King Kong karakterinin yer aldığı son film olan Kong: Skull Island'ın tanıtılması için Legendary ve Universal Studios'un Google ile işbirliğine giderek yaptığı reklam kampanyasının bir parçası.

Ada hayali olsa da kullanıcılar 'Kafatası Adası' hakkında 'esprili uyarılar' içeren 6 binden fazla değerlendirme yazdı.

'ATMOSFER KİNG KONG'LA KARŞILAŞTIĞINIZDA DEĞİŞİYOR'Shawn McGrath adlı kullanıcı "Adanın kendisi mükemmel ve dünyadaki cennetlerden biri. Ancak atmosfer King Kong ile karşılaştığınız anda değişiyor. O en az 30 metre boyunda olmalı. Eğer ona bir şans verirseniz çabucak ne kadar yumuşak bir kalbi olduğunu ve dost olduğunu anlıyorsunuz" yorumunu yaptı.

'KALABALIK GRUPLA GİDERSENİZ ORTADAN KAYBOLMAMA ŞANSINIZ ARTIYOR'

Joel Alesch adlı kullanıcı ise " Skull Island'ı Long Beach ile karıştırmayın. Bu biraz daha uzak ama buna değiyor. Ancak biz ne yazık ki büyük bir grup olarak gittik. Gece grubun yarısı kayboldu. Çok tuhaf değil mi? Eğer kalabalık bir grupla giderseniz ortadan kaybolmama şansınız artıyor" diye yazdı.

10 Mart'ta vizyona girecek Kong: Skull Island'da Samuel L Jackson, Tom Hiddleston ve 'Room' filmindeki performansı ile geçen sene En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Brie Larson yer alıyor.