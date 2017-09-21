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KİP ile Rum polisi artık telefonları dinleyebilecek

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KİP ile Rum polisi artık telefonları dinleyebilecek
Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ile Rum polisinin, telefon görüşmelerini dinlemesine imkan tanıyacak olan yasa tasarısının dün, Rum Meclisi’ne sunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, Rum polisi ile KİP yetkililerinin, yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte, devletin güvenliğiyle ilgili olan her türlü durumda, mahkeme kararının akabinde, telefon görüşmelerini yasal olarak dinleyebileceğini yazdı.

Gazete, yasa tasarısının, Güney Kıbrıs’taki telekomünikasyon kuruluşlarının, polis ve KİP ile olan bağlantılarının sağlanabilmesi için gereken altyapıyı kurmakla yükümlü kıldığını da kaydetti.

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