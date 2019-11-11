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Kiprianu AKEL’in Girne etkinliğinde konuştu

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL’in “Lefkoşa ve Girne ilçe örgütleri” tarafından dün Girne’yle ilgili olarak düzenlenen “anti-işgal” etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kiprianu AKEL’in Girne etkinliğinde konuştu

Haravgi gazetesinin “Tek Yol Onurlu Uzlaşma” başlığıyla yer verdiği habere göre, Kiprianu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “memleketi kurtarabilecek ve vatanın geleceğe sahip olması için perspektif meydana getirebilecek olan tek yolun, üzerinde hem fikir olunan çerçeve tarafından öngörülmekte olan onurlu bir uzlaşma olduğunu” dile getirdi.

Kiprianu konuşmasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak görüşme ışığında, üzerinde hem fikir olunan çerçevede bir çözüme yol açacak olan özlü diyaloğun yeniden başlaması için, sıkı bir şekilde çalışmaya da çağırdı.

Kiprianu, dün sabah “Uzun Yol” olarak da bilinen Ledra caddesinin sonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs halkının çoğunluğunu temsil ettiğini savunduğu AKEL’in, memleket haklılığa ulaşana kadar mücadelede ısrarcı olduğunu da öne sürdü.

Kiprianu, Anastasiadis-DİSİ hükümetine eleştirilerde de bulunduğu konuşmasında, “arzu ettikleri şeyin Kıbrıslı Türklerle onurlu bir uzlaşma olduğunu” yineledi.

Kiprianu, sözde “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” ve Maraş’la ilgili ileri sürülen faaliyetleri dolayısıyla Türkiye’ye yönelik eleştirilerini de yinelediği konuşmasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Rum Yönetimi eski başkanlarından merhum Dimitris Hristofyas’ın Kıbrıs davasının yararına gerçekleştirdiği şeylerden yararlanmaya çağırdıklarını ve çağırmaya devam ettiklerini de söyledi.

Kiprianu “Kıbrıs’ın kuleler, pasaportlar ve kumarhanelerle değil, yalnızca yeniden birleşmesi durumunda kurtulacağını” da savunduğu konuşmasında,  Girne’yle ilgili etkinlikte Dimitris Hristofyas’ın anılmamasının söz konusu olmadığını da belirterek, Hristofyas’ın “kalbinde Girne varken, kurtuluş ve yeniden birleşme için mücadele verdiğini” iddialarına ekledi.

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