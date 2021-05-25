Kiprianu: ‘Altın’ pasaportlarla ilgili büyük skandalın üstünün örtülmesine AKEL izin vermeyecek

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ‘altın’ pasaportlarla ilgili ilk dosyanın Hukuk Dairesi tarafından mahkemeye sevk edilmesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Bu adımı daha pek çok dosyanın da mahkemelere sevk edilmesinin izlemesinin beklendiğini belirten Kiprianu, yatırım programının maalesef istismar edilmesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin itibarının zedelenmesine yol açıldığına işret ederek, programın kötüye kullanılarak istismar edildiği tüm durumların adalete götürülmesi ve verilen pasaportların mahkeme gerekli gördüğü takdirde iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

‘Altın’ pasaportlarla ilgili olarak yaşananlarda maalesef hem Cumhurbaşkanı’nın hem de Bakanlar Kurulu üyelerinin sorumluluklarının olduğunun altını çizen Andros Kiprianu, pasaportlarla ilgili skandalın dışında kooperatif bankalarının peşkeş çekilmesiyle ilgili olarak da yayınlanmış olan bir raporun var olduğunu hatırlattı. Bu konuda da hükümetin ciddi sorumluluklarının olduğunu ifade eden Kiprianu bugüne kadar ne Maliye eski Bakanı Haris Yeorgiadis’in ne de Kooperatif Bankası eski Genel Müdürü Nikolas Haciyannis'in ifade vermeye çağrılmadığını ve söz konusu raporda bu iki kişinin kooperatif bankalarında yaşanan yıkımın ana sorumluları olarak belirtildiğinin altını çizdi. Hukuk Dairesi’nin gereken somut adımları atması gerektiğini söyleyen Andros Kiprianu, bu büyük skandalın üstünün örtülmesine AKEL’in izin vermeyeceğini vurguladı.