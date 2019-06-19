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Kiprianu: Anastasiadis Ankara’nın gözdesi Özersay ve taksimle flört ediyor

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Kiprianu: Anastasiadis Ankara’nın gözdesi Özersay ve taksimle flört ediyor
Kiprianu: Anastasiadis Ankara’nın gözdesi Özersay ve taksimle flört ediyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis-Özersay arasında gerçekleşen buluşma hakkına yaptığı açıklamada bu buluşma hakkında bilgilerin Kıbrıslıtürk toplumuna sızıp yayınlanması öncesinde Sn. Anastasiadis’in hiçbir şey söylememiş olmasına işaret ederek, bunun da bu buluşmayı gizli tutma yönünde çabaların ortaya koyulduğu yönünde soru işaretleri yarattığını belirtti.

Kiprianu, Türkiye’nin saldırganlığının arttığı, Türkiye ve Sn. Erdoğan’la zıtlaşmaya hazır göründüğü bir dönemde Sn. Anastasiadis’in Türkiye’nin gözdesi Sn. Özersay’la buluşmayı tercih etmesinin pek çok soruya yol açtığını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri “Sn. Erdoğan’la bu yoğun zıtlaşma varken Sn. Anastasiadis neden Kudret Özersay’ı görmeyi tercih etti? Bize bunun sadece basit bir sosyal buluşma olduğunu söylemesin, çünkü böylesi buluşmalarda pek çok politik meselenin görüşüldüğünü biliyoruz” dedi.

Sn. Özersay’ın yer aldığı Sn. Ersin Tatar “hükümeti”nin resmi politikasının Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak iki devlet politikası olduğuna ve Kudret Özersay’ın bu görüşü defalarca desteklediğine işaret eden Kiprianu “Sn. Anastasiadis, Sn. Özersay’la ne görüştü?” sorusunu sordu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin resmi görüşü iki devlet temelinde olan bir “hükümet”te yer alan bir Kıbrıslıtürk politikacıyla sosyal içerikli de olsa bir araya gelmeyi Sn. Anastasiadis’in neden tercih ettiğini soran Andros Kiprianu, Sn. Anastasiadis’in iki devletli çözümle flörtü hakkında son dönemde duyulanlarla da bağlantılı şekilde bu buluşmanın pek çok soru işareti yarattığını ve sonuçta Kıbrıs sorununda ne yapılmasının hedeflendiğine dair yoğun endişeleri arttırdığını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Eğer Sn. Anastasiadis Kıbrıs sorununda çözüm çabalarına ivme vermeyi gerçekten istiyor olsaydı, o zaman, Türkiye’den gördüğü baskılara rağmen Kıbrıs’ın üzerinde anlaşmaya varılmış çözüm temelinde, yani iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi gerektiğinde ısrar etmeye devam eden bir politikacıyla, Sn. Akıncı’yla buluşması gerekirdi. Bunun yerine Sn. Anastasiadis, Sn. Özersay’la sosyal bir buluşmayı tercih etti” diye konuştu.

Bu durumun pek çok soruya yol açtığına işaret eden Kiprianu, Sn. Anastasiadis’in cevap verme yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, “istediğimle buluşma hakkım var” türünden sözlerin ardına saklanmayıp, Kıbrıs halkına cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Sn. Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olduğunu ve ne yapmaya kalkıştığı hakkında Kıbrıs halkına hesap verme yükümlülüğü olduğunu söyleyen AKEL Genel Sekreteri, iki devletli çözümle flört etmenin ardından Kıbrıslıtürk toplumunda bu çözümü destekleyen siyasi şahsiyetlerle flörtün de şimdi ortaya çıkmasının endişeleri arttırdığını ifade ederek, Sn. Anastasiadis’in cevap vermesi ve cevaplarının da ikna edici olması gerektiğini dile getirdi.

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