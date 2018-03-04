Kiprianu: "Anastasiadis sınır kapılarını kapatma olasılığını inceliyor"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde, gelecekte KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarını kapatma olasılığını inceleyeceğini söylediğini açık

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde, gelecekte KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarını kapatma olasılığını inceleyeceğini söylediğini açıkladı.

Haravgi “Başkan Barikatları Kapatma Olasılığını İnceliyor…. Bunu Nikos Anastasiadis Siyasi Parti Başkanları Toplantısında Bizzat Söyledi” başlıklı haberinde, Kiprianu’nun Rum tarafında yayın yapan “Astra” radyosunun “Horis Oria” (Sınırsız) isimli programında açıkladığını yazdı.

Habere göre Kiprianu EDEK’in çeşitli talepler ortaya koymasının tesadüf olmadığını belirterek “çünkü Başkan Anastasiadis, siyasi parti başkanları toplantısı sırasında, yatıştırmak için, barikatları kapatma olasılığını açık bırakacağını vaat etti” dedi.



“AKINCI’NIN ÖNERİSİNİ İLK REDEDEN PARTİ AKEL’DİR”



Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun “Akıncı’nın, doğal gazda ara anlaşma tezlerine katılan parti varsa çıkıp halka açıklasın” sözünü “hakaretamiz, ahlaksız ve utanç verici” diye niteleyen Kiprianu “kimse öyle bir şey söylemiyor. Kıbrıs sorununu doğru çözüm sürecinden çıkardığı için Akıncı’nın önerisini ilk reddeden parti de AKEL’di” ifadesini kullandı.



Kiprianu “şimdi geriye kalan krizin yatıştırılmasıdır. Bugünkü gelişmeler, Kıbrıs sorunu çözümsüz kalır ve hükümet enerji programına devam ederse olacakların küçük bir göstergesidir” uyarısında da bulundu.



DOĞAL GAZ İÇİN ORTAK KOMİTEYE RET



“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in “Türk meydan okumaları sona erdiğinde müzakerelere döneceğini” öne süren Sözcü Prodromu “Kıbrıslı Türklerin, BM parametrelerinin artık geçerli olmadığını söylemesi tahriktir” dedi. Prodromu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz için ortak bir komite kurulması önerisini de reddederek Talat-Hristofyas yakınlaşmasını adres gösterdi.



“NE YEMEĞE NE MÜZAKERELERE KATILSIN”



Gazete “EDEK de Başkan’ı, meydan okuma eylemleri ortadan kalkmadıkça ne sosyal nitelikli yemeğe ne de müzakerelere katılmaya çağırdı” ifadesine yer verdi.



Alithia’ya göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu da dün “AKEL’in müzakere prosedüründeki durağanlıkla ilgili endişesini anladığını ancak “tez değişikliğine dair eleştirilerinin adresinin yanlış olduğunu” savundu.



Anastasiadis’in bu dönemde BM Genel Sekreteri’ne üç mektup göndererek müzakerelerin BM Genel Sekreterliği tarafından konulan parametreler çerçevesinde yeniden başlaması gereğini gündeme getirdiğini de ifade eden Prodromu, Anastasiadis’in, kabul etmesi halinde Cumhurbaşkanı Akıncı ile sosyal görüşme yapabileceğini de ekledi.



Prodromu Anastasiadis’in “müzakere değil ama çoğu zaman hedef şaşırtan aleni açıklamalarla karşılıklı mesaj vermeyi durdurmak için sosyal nitelikli görüşmeye hazır olduğunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’a tekrarladığını da söyledi.



Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorunundaki prosedürle ilgili açıklamasını yorumlarken “Sayın Akıncı, BM parametrelerinin reddedilmesi gerektiğini söyleyenlerden farklılaştı, bu memnuniyet verici. Ancak müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılacak bir açıklama önem taşıyacak. Müzakerelerin başlaması için Türk ihlal ve meydan okumalarının sonlanması şarttır” dedi.



“LİDERLERİN SOSYAL GÖRÜŞMESİNE NEDEN GEREK OLSUN?”



Gazeteye göre Ekologlar, Anastasiadis’in, sosyal nitelikli kisvesi altında katılmak istediği şeyin “gizli yemek” olduğu görüşünü belirtti ve “müzakerelerin yeniden başlaması iki liderin sosyal görüşmesine neden gerek olsun?” diye sordu.



Fileleftheros haberi “Hükümet Sözcüsü ‘Telkinler Yanlış Muhataba’ Cevabını Verdi” başlığıyla aktardı.