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Kiprianu, Anastasiadis'in Tutumunu Eleştirdi

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik Kıbrıs sorunu hakkındaki eleştirilerine devam etti.
Kiprianu, Anastasiadis'in Tutumunu Eleştirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik Kıbrıs sorunu hakkındaki eleştirilerine devam etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Haravgi gazetesine verdiği ve bugün ikinci bölümü yayımlanan söyleşisinde, Kıbrıs sorunundan bahsederken Anastasiadis’e de eleştirilerde bulundu.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in tutumunun, Kıbrıs sorunundaki durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini söyledi.

Kiprianu, Anastasiadis’in tek ilgilendiği noktanın, çıkmaz konusunda Türkiye’nin sorumluluğunu ortaya koymak olduğunu, bununla da bir yere varılamayacağını belirtti. 

Kiprianu, Türkiye’nin sorumluluklarının ilerleme sağlamamalarının bir parçası olduğunu, pozisyonlarının kabul edilemez ve hiçbir yere götüremez nitelikte olduğunu savundu.  

Anastasiadis’in zaman geçtikçe, bölünmüşlüğe daha da yaklaşıldığının farkına varması gerektiğini söyleyen Kiprianu, Anastasiadis’in, Türkiye’yi sıkıştırmak aynı zamanda Türkiye’ye üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye dönmesi teşviklerinin sağlanması için  inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini yineledi.

Kiprianu, teşviklerden bahsederken, Kıbrıs sorunun çözüm ilkeleri konularındaki tavizleri kast etmediğini de ifade etti.

Kiprianu bir başka soru üzerine Türkiye’nin, kimsenin kabul etmesi mümkün olmayan bir öneri sunarken uluslararası toplumun reaksiyonun ılımlı olduğunu, bunun nedeninin de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da Kıbrıs sorununu idare ettiği yöntem olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda güvenirliliğinin azaldığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla gerçekten ilgilendiği konusunda ikna edemediğini de ifade etti.

Anastasiadis’in uluslararası ve Avrupa toplumuna, ABD Başkanı Joe Biden’e gönderdiği mektupların doğru gidişata yönelik olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, mektup gönderilmesi olayının bilgilendirme açısından olumlu bir faaliyet olduğunu ancak mektupların içeriğini ve ne hedeflediğini bilmediklerini söyledi.

Kiprianu bir başka soru üzerine durumların aynı şekilde kalması durumunda yeni bir konferansa gidilmesinin de yanlış olacağını belirtti.

Kiprianu, İngiltere’nin “orta yol çözüm” önerisinin sorulması üzerine “sanırım, İngiliz önerisi bulunmuyor, sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak için bir takım fikirler ortaya koydukları görülüyor, aynı zamanda Üslerin varlığıyla dile getirdikleri kendi çıkarlarını da korumakla ilgileniyorlar ” ifadesini kullandı.

Bu fikirleri, İngiliz Yüksek Komiseri ile tartıştıklarını belirten Kiprianu, AKEL olarak Anastasiadis’in 2014 yılındaki egemenlik konusundaki Ortak Açıklamada kabul ettiklerinden daha fazla bir şeyi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

ANASTASİADİS’TEN YANIT

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kendisini “parti liderine” dönüşmekle eleştiren AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis geçtiğimiz Cumartesi akşamı DİSİ’nin bölge mitinginde yaptığı konuşmada, Kiprinau’nun eleştirilerini yanıtladı.

Anastasiadis, “Kiprianu’yu memnun etmek için partimden mi vazgeçeyim?” şeklinde konuşarak şu anda hayatta olmayan Dimitris Hristofyas’ın da AKEL’İN etkinliklerden eksik kalmadığını hatta Hristofyas’ın “partinize gözünüz gibi bakın” dediğini de anımsattı.

Anastasiadis ne siyasi kimliğini ne de vatandaşlık kimliğini inkar etmediğini söyleyerek hükümetin politikasının genel ve halk için olduğunu da belirtti.

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